Turismo Pista: Franco Nazzi logró el 6° lugar en la final de la Clase 2

En un fin de semana algo más complicado, logró alcanzar la meta en sexta posición.
El paso por San Jorge terminó dejando sensaciones encontradas en Franco Nazzi, quien supo hacerse de un resultado que lo muestra nuevamente entreverado dentro del lote de protagonistas de la Clase Dos del Turismo Pista pese a reconocer que el funcionamiento general del auto no pudo terminar de sostenerse respecto a lo ocurrido en la fecha pasada.
Yendo de menos a más a lo largo de la final, el piloto cordobés se dedicó a avanzar todo lo posible y pudo conseguir dicho cometido en parte, ganando algunos lugares y deteniendo dicha posibilidad de crecimiento cuando se encontró entreverado dentro de un segundo pelotón de autos en el cual peleó de igual a igual la posición, conformándose con completar el total de vueltas en sexta posición y sumando nuevamente puntos de valor para seguir entre los animadores de la temporada.
“Si bien la idea principal estaba en poder ganar algo más de terreno, el resultado conseguido nos deja parámetros positivos por el trabajo realizado durante todo el fin de semana y por seguir contando con un auto apto para sumar buenas sensaciones. Ahora a pensar en lo que viene y tratar de cumplir con las dos últimas fechas siempre entre los protagonistas” Comentó Franco.
La próxima fecha tendrá lugar el 19 de octubre en Toay, La Pampa.
Clasificación Oficial
|Pos
|Auto
|Piloto
|Marca
|Vts.
|Tiempo
|Dif.
|1
|9
|CALO FRANCISCO
|KA
|15
|25;00.139
|2
|87
|SPINELLA VALENTINO
|KA
|15
|25;01.206
|1,067
|3
|2
|MELO JOAQUIN
|KA
|15
|25;03.237
|3,098
|4
|10
|VAZQUEZ PABLO
|UP
|15
|25;04.099
|3,960
|5
|6
|BUCHHOLZ ALAN
|WAY
|15
|25;04.424
|4,285
|6
|8
|NAZZI FRANCO
|UP
|15
|25;05.668
|5,529
|7
|15
|ISOLDI STEFANO
|UP
|15
|25;06.087
|5,948
|8
|103
|MARCHESIN THOMAS
|WAY
|15
|25;09.781
|9,642
|9
|40
|RIOS FACUNDO
|WAY
|15
|25;10.243
|10,104
|10
|14
|HERRERA NICOLAS
|UP
|15
|25;13.469
|13,330