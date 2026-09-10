  • 10 septiembre, 2026

Actualidad

Habilitaron inscripciones para la edición 2026 del Programa Primer Paso (PPP)

Sep 9, 2026

Ya están abiertas las inscripciones para la edición 2026 del Programa Primer Paso (PPP), que ofrece 15.000 oportunidades para que jóvenes de entre 16 y 25 años ingresen al mundo laboral.

La inscripción se realiza de manera digital a través de desarrolloyempleo.cba.gov.ar.

El programa cuenta con dos modalidades. La primera dispone de 7.500 cupos para prácticas laborales de seis meses, con una carga de 20 horas semanales y capacitación complementaria.

Los participantes recibirán una asignación estímulo equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, cofinanciada entre el Gobierno de Córdoba y el empleador, y tendrán acceso al Boleto Obrero Social.

La segunda modalidad contempla 7.500 incorporaciones en relación de dependencia. Los jóvenes accederán a un empleo registrado, con remuneración de acuerdo con el convenio colectivo correspondiente, aportes y cobertura social.

En estos casos, la Provincia acompañará al empleador durante 12 meses con un aporte equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada joven contratado.

Prioridad territorial y cupos específicos

El 25% de los cupos estará destinado prioritariamente a jóvenes del noroeste provincial y de los departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca, alcanzados por el Programa de Igualdad Territorial.

Además, se reservará un 5% para personas con discapacidad y trasplantadas y otro 5% para personas en situación de alta vulnerabilidad.

A lo largo de sus más de 25 años de vigencia, más de 215.000 jóvenes participaron del PPP y tuvieron a través del programa una oportunidad para incorporarse al mundo del trabajo.