Región Centro: Acordaron estrategia conjunta de prevención por eventos meteorológicos extremos

La provincia de Córdoba, junto a Santa Fe y Entre Ríos, acordó este martes una estrategia conjunta de prevención y respuesta ante eventos meteorológicos extremos, en el marco de la reunión de la Mesa Permanente de Gestión ante Emergencias Complejas de la Región Centro, realizada en la ciudad de Córdoba.

El encuentro concluyó con la firma de un convenio de reciprocidad, cooperación y colaboración que establece mecanismos permanentes para compartir información, coordinar recursos y brindar asistencia entre las tres jurisdicciones. El acuerdo contempla, entre otros aspectos, acciones de prevención y respuesta frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Uno de los principales puntos del convenio es la creación del Sistema Regional de Información, Alerta y Coordinación ante Eventos Meteorológicos Extremos. La herramienta permitirá integrar información meteorológica, hidrológica, territorial y de infraestructura para fortalecer la capacidad de anticipación y mejorar la toma de decisiones.

Además, las provincias conformarán equipos técnicos, elaborarán mapas regionales de riesgo y avanzarán en un Protocolo Regional de Respuesta ante Emergencias Meteorológicas. El acuerdo contempla también capacitaciones y simulacros, la participación de municipios y comunas y la planificación coordinada de obras y acciones preventivas.

La cooperación alcanzará también a la disponibilidad de recursos. Ante una emergencia que supere la capacidad de respuesta de una de las jurisdicciones, las otras podrán aportar personal, vehículos, maquinaria, equipamiento, sistemas de comunicación, insumos y asistencia técnica.

El secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales de Córdoba, Carlos Massei, enmarcó la convocatoria en la decisión de los gobernadores de fortalecer el trabajo conjunto frente a situaciones de emergencia. “Cada una de las provincias ya está haciendo su trabajo, pero es muy importante que, en este marco de fortalecimiento de la integración de la Región Centro, podamos trabajar en conjunto”, manifestó.

Para Massei, resulta central conocer y articular las acciones que ya desarrollan Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En esa línea, consideró al convenio como un marco de reciprocidad y solidaridad entre las tres jurisdicciones. “Siempre que tengamos estos temas tenemos que estar atentos a lo que le pueda pasar a otra provincia”, afirmó.

Seguimiento permanente y coordinación técnica

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, calificó a la articulación regional como “un paso fundamental” para coordinar medidas frente a eventos capaces de afectar tanto a los centros urbanos como a las actividades productivas, comerciales e industriales.

Por decisión del gobernador Martín Llaryora, Córdoba conformó un gabinete específico para abordar el fenómeno El Niño, integrado por distintas áreas del Gobierno provincial.

Entre sus principales acciones se encuentra el seguimiento periódico de la evolución del fenómeno mediante reuniones mensuales de las que participan representantes del Servicio Meteorológico Nacional, el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, el INTI y el Conicet, entre otros organismos y especialistas.

“La mejor manera de prepararnos para El Niño es llevar información periódica que nos dé una mirada de mediano plazo”, consideró López.

El ministro diferenció este tipo de análisis de los pronósticos meteorológicos de corto alcance. Las reuniones están orientadas al estudio de tendencias climáticas de cara al verano y, posteriormente, al otoño de 2027, con el objetivo de contar con la mejor información disponible para orientar las políticas preventivas.

“En estas reuniones no tratamos pronósticos de lo que va a suceder dentro de unos días, sino tendencias climáticas y meteorológicas de mediano plazo, que nos van dando una idea de qué creemos que puede llegar a suceder”, precisó.

El próximo encuentro de seguimiento se realizará el 24 de septiembre y Córdoba invitó a representantes y especialistas de Santa Fe y Entre Ríos a incorporarse a esa instancia.

La intención es que la participación regional permita unificar información, compartir diagnósticos y construir una mirada común sobre la evolución del fenómeno.

“Ante El Niño es muy bueno que lo primero que hagamos sea coordinar y tener una mirada consensuada de dónde estamos, qué creemos que puede venir y, sobre eso, ver qué tipo de articulación podemos desarrollar”, expresó López.

Información de corto plazo y prevención

Durante su intervención, López se refirió también al trabajo del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, un ámbito de cooperación entre organismos nacionales, provinciales y locales que integra información meteorológica e hidrológica.

El organismo cuenta con herramientas satelitales, numéricas y de radar que permiten elaborar pronósticos de entre 48 y 72 horas. Córdoba dispone actualmente de dos radares hidrometeorológicos que cubren gran parte del territorio provincial y sectores de la Región Centro.

En ese marco, el ministro propuso articular esa información con las capacidades existentes en Santa Fe y Entre Ríos, de manera de ampliar la cobertura y mejorar los pronósticos regionales.

“La información de corto plazo es extremadamente importante para llevar adelante acciones ante eventos que ya se avizoran y que pueden impactar en el territorio”, remarcó.

López repasó además las experiencias desarrolladas en Córdoba en materia de gestión integral de cuencas, con participación de la Universidad Nacional de Córdoba y de consorcios vinculados a la conservación de suelos, la infraestructura vial rural y la gestión hídrica

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Otro de los aspectos abordados fue la realización de simulacros que permitan preparar no solamente a los organismos públicos, sino también a la población frente a posibles situaciones de emergencia.

En el marco del encuentro, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, destacó: “Esta reunión habla de tres provincias que se preparan juntas, articulando todo su conocimiento y su potencial para afrontar un fenómeno cuyo impacto no conocemos con exactitud. Este convenio nos permite fortalecer la respuesta del Estado frente a las emergencias, compartir capacidades y trabajar de manera coordinada”.

En ese sentido, Quinteros sostuvo que «la prevención y la cooperación son el camino para estar mejor preparados. En Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos demostramos que el federalismo se construye con hechos, cooperación y compromiso”, concluyó el funcionario.

Infraestructura, producción y manejo del agua

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, celebró que la problemática haya sido incorporada a la agenda común de la Región Centro y advirtió que las perspectivas meteorológicas generan preocupación e incertidumbre, particularmente en los sectores productivos.

“Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad ponernos a trabajar en este sentido. Y hacerlo en el marco de la Región Centro no es casualidad”, manifestó Busso al referirse a la necesidad de coordinar acciones entre provincias que comparten cuencas y sistemas hídricos.

El funcionario recordó las consecuencias de anteriores fenómenos de El Niño y marcó una diferencia entre aquel escenario y la situación actual de Córdoba, a partir de las obras realizadas durante los últimos años.

En la última década se realizaron alrededor de 10 mil kilómetros de intervenciones sobre canales, entre nuevas trazas y tareas de mantenimiento y limpieza.

Para Busso, sin embargo, la prevención no depende únicamente de la infraestructura, sino también de la forma de producir y gestionar el territorio.

“Hay que sostener el agua donde nace. El agua tiene que quedarse donde se genera”, sintetizó.

La retención del agua en origen, indicó, permite reducir los problemas que pueden producirse aguas abajo. Ese concepto está asociado también a las políticas destinadas a promover una producción sostenible, entre ellas las Buenas Prácticas Agropecuarias y las acciones de conservación de suelos y forestación.

“Este convenio va a formalizar la voluntad que ya tenemos y va a facilitar que las cosas se hagan mejor y sean más efectivas”, concluyó Busso.

Un sistema común para las tres provincias

La secretaria de Región Centro e Integración Regional del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe, Claudia Giaccone, vinculó la reunión con una decisión adoptada por los gobernadores durante la Junta de Gobernadores realizada en San Francisco.

Allí se encomendó a las tres provincias articular esfuerzos, recursos humanos, capacidades técnicas y equipamiento para anticiparse y actuar de manera conjunta frente a las posibles consecuencias de El Niño.

“Creamos un sistema de alerta y prevención para articular protocolos, mapas regionales, datos y procesamiento de los mismos”, indicó Giaccone.

A partir del convenio comenzará a trabajar un comité regional encargado de poner en común la información disponible y avanzar en acciones y protocolos específicos.

“De acá en más creamos un comité regional que empieza a trabajar para poner primero en común todos los datos que cada uno de nosotros tenemos y empezar a generar acciones concretas”, anticipó.

Por su parte, el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Atilio Benedetti, puso el foco en el carácter preventivo de la iniciativa.

“No sabemos dónde va a afectar puntualmente, pero estamos haciendo este trabajo de prevención, de colaboración, de compartir toda la información y todos los elementos disponibles”, afirmó.

Y resumió el espíritu del encuentro: “No vamos detrás de los acontecimientos; estamos tratando de preverlos”.

Cooperación ante las emergencias

El convenio firmado establece un principio de reciprocidad entre las tres provincias: cuando una de ellas enfrente una emergencia que requiera recursos adicionales, podrá solicitar asistencia a las restantes, que evaluarán la disponibilidad de medios para colaborar.

También se creó el Comité Regional de Emergencias Meteorológicas, que tendrá a su cargo la implementación del acuerdo, la elaboración y actualización del Protocolo Regional de Respuesta, el registro de los recursos disponibles, la promoción de capacitaciones y simulacros y la evaluación periódica de los riesgos regionales.

El acuerdo incorpora mecanismos para el intercambio permanente de alertas y pronósticos, datos sobre niveles y caudales de ríos y arroyos, mapas de riesgo, información sobre infraestructura crítica y disponibilidad de recursos humanos y materiales.

Asimismo, contempla acciones destinadas a reducir los efectos de eventos meteorológicos extremos sobre las actividades productivas, identificar obras preventivas y fortalecer las capacidades de los municipios y comunas ubicados en zonas de riesgo hídrico.

Por Santa Fe estuvo presente Claudia Giaccone, secretaria de Región Centro e Integración Regional del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.En representación de Entre Ríos participaron Atilio Benedetti, presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, y Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano.