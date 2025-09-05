Hasta el 8 de septiembre inscripciones abiertas del Programa Gestión para el Desarrollo Regional

El Gobierno de la Provincia de Córdoba informa que se encuentran abiertas, hasta el próximo lunes 8 de septiembre, las inscripciones para el Programa Gestión Local para el Desarrollo Productivo Regional, que dará inicio el martes 9 en el Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio de Villa María.

Se trata de una propuesta de formación y articulación destinada a intendentes, equipos técnicos municipales, cámaras empresarias, clústeres y organizaciones vinculadas al desarrollo productivo, con el objetivo de fortalecer capacidades locales y promover soluciones concretas a los desafíos de cada región.

El programa se desarrollará durante tres meses, bajo modalidad híbrida (virtual y presencial), e incluirá clases semanales, talleres de proyección productiva y jornadas de integración territorial. Los participantes trabajarán en torno a cinco ejes estratégicos: territorialidad, alianzas público–privadas, sostenibilidad, innovación y políticas basadas en evidencias.

La iniciativa busca consolidar un espacio de aprendizaje colectivo e innovación abierta, promoviendo el diseño de proyectos que impulsen la producción y el empleo en la provincia.

Inscripción

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1ZCxcFrxebWwpU6zNNPXomGx46JDNQehlgtQGiyuA-NU/edit#settings

Asimismo, se encuentra disponible la presentación completa y el cronograma del programa en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/131yWleTbA_F74m8S71uUva4oSnW8zvzo?usp=sharing

Con esta propuesta, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso de acompañar a los gobiernos locales y al entramado productivo provincial, promoviendo la formación de líderes capaces de transformar realidades y generar desarrollo sostenible en todo el territorio.