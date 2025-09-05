Morteros fue sede de la Instancia Zonal de la Olimpiada Cordobesa de Programación

La ciudad de Morteros vivió este jueves una jornada educativa única con la realización de la Instancia Zonal de la Olimpiada Cordobesa de Programación, organizada por la Universidad Provincial de Córdoba – Sede Ezpeleta y la Municipalidad de Morteros, con el acompañamiento del Ministerio de Educación de la Provincia.

El evento se desarrolló en el Anexo de Programación y Robótica del IPEMYT N°286 y reunió a más de 80 estudiantes de instituciones de toda la región, quienes participaron en equipos resolviendo desafíos de programación con Scratch y Scratch Jr, demostrando creatividad, pensamiento lógico y trabajo colaborativo.

Las instituciones participantes fueron:

* Escuela Experimental ProA

* Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento

* Escuela Juan Beiro

* Colegio Manuel Belgrano

* IPEMYT N°286 “Domingo Faustino Sarmiento” – Morteros

* Instituto Privado 9 de Julio

* IPEAYT N°242 “Fuerte los Morteros”

* IPEMYT N°286 – Anexo Programación y Robótica

* IPEMYT N°262 “Dr. Belisario Roldán”

* IPET N°264 “Prof. Teodoro Astegiano”

Durante el acto de cierre, el Intendente Sebastián Demarchi brindó unas emotivas palabras en las que felicitó a los estudiantes por “animarse a participar, superarse, y promover el conocimiento de la programación, una herramienta clave para el presente y el futuro”. También agradeció a los equipos docentes y a toda la comunidad educativa por hacer posible esta jornada.

Por su parte, Claudia Echezarreta, directora de la sede Ezpeleta de la Universidad Provincial de Córdoba, destacó el impacto de estas actividades: “La programación no es solo una herramienta técnica, es una puerta a nuevas formas de pensar, crear y transformar la realidad escolar”.

Finalmente, el prof. Luciano Smut, referente zonal de la Olimpiada, expresó su gratitud a todos los participantes, al jurado compuesto por profesores de la UPC, al equipo del Anexo y del IPEMYT 286, también por la colaboración activamente en el desarrollo de la jornada.

Con entusiasmo, compromiso y creatividad, Morteros se consolida como sede regional de innovación educativa, apostando a una educación que forma en tecnología, colaboración y pensamiento crítico.