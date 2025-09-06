Cicloturismo por las Capillas Rurales de Morteros: Una invitación a descubrir nuestras raíces

La Municipalidad de Morteros, junto al Club San Jorge y el IPEMYT 286, invitan a toda la comunidad a participar del Ciclo Turismo por las Capillas Rurales, una propuesta que combina deporte, turismo, cultura e historia local. La actividad se realizará el domingo 28 de septiembre, con salida a las 8:00 hs. desde el Club San Jorge. «El Ciclo Turismo es una iniciativa que invita a vivir una jornada de encuentro con nuestro patrimonio, nuestros paisajes y nuestras raíces, desde una experiencia activa, recreativa y comunitaria», afirmó el director de Turismo, Luciano Smut.

Este recorrido propone conocer y redescubrir las capillas rurales de nuestra región, íconos de la fe, el trabajo comunitario y las tradiciones que marcaron el desarrollo de nuestras colonias. Se recomienda llevar casco obligatorio, hidratación y ropa cómoda. La participación es gratuita y los interesados pueden inscribirse online a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfZ4PMKV8Y3dh…/viewform

Itinerario del recorrido:

Colonia 10 de Julio

– Ntra. Sra. del Carmen

– Ermita San Antonio

– Santa Felicitas

Colonia Isleta

– Ntra. Sra. de la Asunción

Colonia Maunier

– San Francisco de Asís

Colonia Miramar

– San Antonio de Padua

Colonia Beiro

– Ntra. Sra. de la Consolata

Recorrido completo en el siguiente link: https://www.google.com/maps/d/edit…