Se puso en marcha el Programa “Pavimento Fuerte 2” en Morteros

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Servicios Públicos dio inicio este viernes al programa “Pavimento Fuerte 2”, un ambicioso plan de obras que contempla la pavimentación de 50 calles en diferentes sectores de la ciudad.

Con este lanzamiento, Morteros avanza en una de las iniciativas más significativas de los últimos años en materia de infraestructura urbana. Vecinos de distintos barrios expresaron su satisfacción y entusiasmo ante este proyecto que traerá beneficios directos para la vida cotidiana de la comunidad.

Entre las principales mejoras que trae el programa se destacan: mayor seguridad vial, con calles más firmes y transitables; menor generación de polvo, contribuyendo a la salud y el bienestar de los vecinos; reducción de mantenimiento en calles de tierra y ripio, optimizando el trabajo de Servicios Públicos y revalorización de los barrios, ya que el pavimento aporta orden, limpieza y mejor accesibilidad.

Marcelo Bossio, Secretario de Servicios Públicos destaca que este plan “representa un salto de calidad para la ciudad, no solo en materia de infraestructura, sino también en la mejora directa del día a día de los vecinos”.