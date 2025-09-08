Presentan libro «Senderos V» sobre el análisis de las calles de Morteros

Presentación del Libro del Centro Municipal de Estudios e Investigaciones Históricos de Morteros

La Municipalidad de Morteros invita a la presentación del libro “Tu calle…Mi calle…nuestras calle. Historia y geografía en las calles de Morteros», que se realizará el próximo miércoles 17 de septiembre a las 20 horas en Casa Graciela Boero.

«Senderos V», está dedicado al análisis de las calle de Morteros. Nuestras calles recuerdan u homenajean, según los casos, a personas destacadas a nivel local, nacional o internacional, batallas, hechos y fechas históricas, locales y nacionales; también hay nombres de provincias argentinas, de países, de árboles y de valores o virtudes humanos.

En las páginas de esta publicación, se encuentra la recopilación de la información acerca de 190 calles, clasificadas temáticamente, junto a una breve cronología de la evolución de la nomenclatura y algunas particularidades que representan las denominaciones.

El Centro Municipal de Estudios e Investigaciones Históricos de Morteros pretende evocar fundamentalmente a los morterenses cuyos nombres están en las calles que recorremos a diario, que marcaron la historia de Morteros.