Hasta el domingo 26: Convocan a la 4ª ediciòn de Expo Lutherìa Còrdoba

La Capilla del Paseo del Buen Pastor vuelve a convertirse en un territorio donde llega la música. Del viernes 24 al domingo 26 de abril, la Agencia Córdoba Cultura acompaña la cuarta edición de Expo Luthería Córdoba, un encuentro que invita a descubrir no sólo instrumentos, sino también las historias, búsquedas y decisiones que los hacen posibles.

El evento reunirá a más de 40 luthiers de todo el país como Salta, Buenos Aires, Tucumán, Rio Negro e invitados especiales de Colombia y Uruguay para exhibir cerca de 140 instrumentos y compartir sus procesos, en un encuentro que cruza tradición, innovación y música en vivo.

Este año, entre las novedades, se destaca una mayor presencia de instrumentos de percusión, incluyendo propuestas desarrolladas íntegramente de forma artesanal en Córdoba.

La exposición se podrá recorrer hasta el domingo 26 de abril de 14 a 20 hs, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa se consolida como un espacio de intercambio entre quienes construyen, quienes interpretan y quienes simplemente sienten curiosidad por ese universo donde el sonido nace desde cero.

El presidente de la Asociación Argentina de Luthiers y organizador del encuentro, Hernán Rojo, expresó: “La Expo es distinta cada año porque se renuevan las búsquedas. Cada luthier llega con lo que estuvo investigando, con resultados, con dudas, y con ganas de escuchar la devolución de los músicos”.

Rojo destacó la diferencia entre un instrumento de luthier frente a uno industrial y comentó: “Desde la materia prima hasta el acabado final se escucha, prueba, corrige y vuelve a empezar. No hacemos productos, hacemos instrumentos musicales”.

Además de la muestra, el evento contará con charlas especializadas, capacitaciones y conciertos en vivo, brindando un espacio de encuentro entre luthiers, músicos profesionales, aficionados y público en general.

Programación de la Expo Luthería

Viernes 24

17.30 hs. Inauguración oficial.

18.30 hs. Daniel Corso (jazz), con guitarras de la exposición.

Sábado 25

16.30 hs. Ensamble Laprida (música clásica y popular).

17.30 hs. Charla “Historia del bombo legüero” + ensamble.

18.30 hs. Orquesta La Central (tango).

Domingo 26

17 hs. Charla “Historia del bandoneón” 18.30 hs. Dúo Jorgelina Rodríguez y Víctor Aramburo

La Expo Luthería CBA 2026 no solo celebra el talento artesanal y musical, sino que reafirma el compromiso de Córdoba con la difusión y el intercambio cultural a escala internacional. Un espacio para escuchar, aprender y sentir la música desde sus raíces.