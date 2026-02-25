Hockey de Centro participa de Copa «Pre-Challenger» en CRAR de Rafaela

El equipo de primera viajó este finde a Rafaela para participar de la Copa Pre Challenger en cancha de CRAR, como preparación al torneo oficial que arranca a mediados de marzo.

Allí, las chicas lograron muy buenos resultados:

Empate 1 a 1 vs Juventud (gol de Marcela Manzur).

Victoria 2 a 1 vs CRAR (Virginia Irazoqui y Tatiana Gomez).

Semis: victoria 2 a 1 vs Roca (Jesica Aguirre y Tatiana Gómez).

Final: derrota 1 a 0 vs Libertad.

Con estos resultados, Centro clasificó a la Copa Challenger que se juega el próximo finde tambien en cancha de CRAR de Rafaela.