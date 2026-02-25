Liga Regional de Fútbol: Confirmó su adhesión al Paro. No comienza el Torneo de la Norte

Lo dió a conocer a través de un comunicado de prensa que se publicó en las últimas horas. Por lo tanto las programación oficial prevista para el inicio de los Torneos ese fin de semana, y por ende todos los partidos programados no se llevarán a cabo.

En el caso de la Zona Norte que iba a comenzar el sábado 7 (Inferiores) y domingo 8 (Mayores) deberá esperar una semana más.

Información Oficial de la Liga

Estimados Clubes, les comunicamos que nuestra Liga adhiere al Paro decretado por AFA y Consejo Federal, para los días 5, 6 7 y 8 de marzo, en los días mencionados no se programaran partidos en ninguna de las divisiones.

Liga Regional De Fútbol San Francisco