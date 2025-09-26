Hockey: Las Leonas participan de la reinauguración de la cancha «Soledad García»

El hockey cordobés vivirá un momento histórico el próximo martes 30 de septiembre, cuando Las Leonas arriben a la ciudad para participar de la reinauguración de la cancha Soledad García, ubicada en el Polo Deportivo Kempes.

El seleccionado argentino femenino, uno de los mejores del mundo, se presentará en el Estadio Provincial que fue renovado por completo con una nueva carpeta sintética y un moderno sistema de riego, elevando la infraestructura a estándares internacionales.

La jornada estará destinada exclusivamente a los clubes de hockey de toda la provincia, para que niños, niñas y jóvenes que practican este deporte disfruten una experiencia única junto a las máximas referentes nacionales, de manera totalmente gratuita.

Al respecto, el Presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, expresó: “Tener a Las Leonas en Córdoba es un lujo y una oportunidad que no se da todos los días. La cancha quedó espectacular y queremos que los clubes, las escuelas y toda la familia del hockey la disfruten. Desde la Agencia trabajamos para que estos eventos motiven y sigan empujando el crecimiento del deporte en cada rincón de la provincia”.

Cabe destacar que la logística de traslados e ingresos de las instituciones deportivas, estará a cargo de la Agencia Córdoba Deportes. Es importante destacar que, por la capacidad limitada del estadio, el evento no será abierto al público y no habrá venta de tickets.

Las Leonas, recientes campeonas de América y medallistas en París 2024, realizarán un encuentro exhibición, que se sumará a otras actividades previstas para la jornada inaugural.

Más obras en el Estadio Provincial

Luego de esta reeinauguración, el Estadio Provincial ahora estará equipado con un nuevo césped C1600 TXT, una superficie realizada con hilado Tencate Thiolon, específicamente diseñada para el alto rendimiento. Al igual que la anterior carpeta, la misma está construida para ser utilizada con base de agua.

En total, la obra demandó el cambio de 5875 metros cuadrados de césped sintético, además de otras obras complementarias en el sistema lumínico, bancos de suplentes y zona de competición.