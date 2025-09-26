Patinadores de Club Barrio Bertossi participan de Copa «Roberto Rodriguez» a nivel nacional

Del sábado 27 de septiembre al viernes 3 de octubre cuatro alumnos de la escuela de patín Pasión Sobre Ruedas nivel competitivo, participarán en la Copa Roberto Rodríguez a nivel nacional

Ada Luz Farias y Mateo Martínez en categoría libre C5 ,Catalina Utrera y Ángeles Utrera en categoría C4 figuras obligatorias.

FUTBOL INFANTIL | El domingo 28 de septiembre la escuela de futbol infantil LOS RANITAS estarán participando del encuentro de escuelitas Ramoncito organizado por el Club Ramona de dicha localidad Santafesina.

ATLETISMO | El domingo 28 se septiembre atletas del grupo A.B del club participarán de la maraton Gran Prix Miramar en las distancias 5k, 10k y 21k y dos atletas viajan a la comuna de Lutti a participar del Ultra Trail al cerro áspero carrera de montaña.