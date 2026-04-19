“IA para equipos directivos»: Abren inscripciones para Taller Autoasistido

El Ministerio de Educación a través de la Dirección de Tecnología en la Educación, dependiente de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, en el marco del programa TecnoPresente en el aula, anuncia el inicio de las inscripciones al taller autoasistido “IA para equipos directivos: claves tecnológicas y uso estratégico”.

Sobre la importancia de este tipo de formación para equipos directivos, Horacio Ferreyra, ministro de Educación, expresó: “Estamos convencidos de que la inteligencia artificial no viene a reemplazar la tarea educativa, sino a potenciarla. Por eso es clave que nuestros equipos directivos se formen, comprendan estas herramientas y puedan tomar decisiones con criterio pedagógico, ético y estratégico, poniendo siempre en el centro los aprendizajes de nuestros estudiantes”.

La propuesta busca fomentar una práctica educativa que integre la tecnología con sentido pedagógico y responsabilidad profesional. El trayecto invita a los equipos de conducción de las escuelas cordobesas a explorar herramientas como ChatGPT, Copilot y NotebookLM, fortaleciendo criterios de seguridad y trazabilidad para optimizar la gestión institucional sin delegar la responsabilidad pedagógica.

Por su parte, Gabriela C. Peretti, secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, en referencia al uso de la IA como herramienta al servicio de los procesos de enseñanza, manifestó: “Integrar la inteligencia artificial requiere una mirada crítica. Con este taller, buscamos que quienes conducen nuestras escuelas lideren una alfabetización digital situada, donde la tecnología se use con responsabilidad profesional, sentido ético y una clara intencionalidad pedagógica”.

Frente a la incorporación de la IAG en la gestión educativa, Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, señaló: “en general las tecnologías representan un potencial cuando las pensamos en el ámbito de la escuela y la inteligencia artificial generativa no es una excepción. Nuestro enfoque desde la Dirección es que mientras más comprendamos las tecnologías, mayores chances tenemos de aplicar ese potencial al servicio de los objetivos pedagógicos y de los objetivos de la gestión institucional, en este caso”.

El taller acredita 12 horas de formación. Para obtener la certificación, las y los cursantes deberán completar el recorrido virtual, visualizar las videolecciones y aprobar las actividades evaluativas propuestas en cada módulo. La cursada inicia el 27 de abril y se extiende por un máximo de un mes y medio, siendo el 14 de junio la fecha límite para completar las actividades.

Ante cualquier duda o inquietud, las y los interesados pueden ingresar a https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/ o comunicarse al correo electrónico dirtecnoedu@gmail.comNavegación de entradas