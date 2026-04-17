Lanzan primera cohorte del Centro de Idiomas Córdoba virtual y gratuita

La Agencia Córdoba Joven lanza la primera cohorte del 2026 del Centro de Idiomas Córdoba (CIC), una propuesta de formación virtual y gratuita para jóvenes de toda la provincia.

En esta oportunidad, se podrá acceder al Nivel 2 de Inglés, Portugués, Italiano, Francés, Alemán y Chino Mandarín. Las inscripciones están abiertas hasta el 27 de abril y cada lengua extranjera tiene sus fechas.

Esta capacitación está dirigida a jóvenes de 16 a 35 años, que cumplan con los siguientes requisitos:

Ciudadano Digital Nivel 2.

Residencia en la provincia de Córdoba.

Nivel 1 del idioma elegido en el marco del CIC, aprobado.

Modalidad y características

Los cursos se dictan a través de Campus Córdoba, mediante teleclases grabadas, lo que permite una modalidad asincrónica y flexible. Cada clase cuenta con una autoevaluación obligatoria, cuya aprobación habilita el acceso al siguiente módulo.

Se trata de capacitaciones comunicativas preparadas para que los estudiantes estén en contacto con la lengua objeto desde el comienzo de la capacitación. Esto crea un ambiente lingüístico que les permite adentrarse en ese código, sin necesidad de recurrir a la traducción.

En el caso de los idiomas que poseen estructuras más complejas, como Inglés o Chino Mandarín, se realizan eventuales traducciones durante su dictado.

Cómo inscribirse

Las inscripciones están disponibles de forma escalonada hasta el lunes 27 de abril, con el siguiente calendario:

Inglés: inscripciones abiertas.

Italiano: inscripciones abiertas.

Portugués: desde 17/04.

Francés: desde 20/04.

Alemán: desde 21/04.

Chino Mandarín: desde 22/04.

Quienes deseen participar deberán ingresar aquí (https://campuscordoba.cba.gov.ar/#page-event-list), elegir el idioma y completar el formulario.