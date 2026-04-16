Lanzaron Diplomatura para fortalecer organizaciones sociales

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional, presentó la Diplomatura en Formación en Vinculación y Gestión Institucional, una propuesta académica inédita desarrollada en articulación con ocho universidades y centros de estudio de la provincia.

El acto, en el que se firmó el convenio marco, fue encabezado por el ministro Miguel Siciliano, junto a autoridades académicas de las instituciones participantes, en el marco de la conformación de una Red de Universidades orientada al fortalecimiento del entramado social.

La diplomatura surge como una herramienta concreta para acompañar a quienes sostienen el tejido comunitario: dirigentes de centros vecinales, clubes, centros de jubilados, organizaciones religiosas y sociales, entre otros actores clave del territorio.

“En Córdoba creemos en una comunidad organizada, con instituciones fuertes y con dirigentes preparados. Esta diplomatura es una apuesta a eso: a formar líderes que transformen realidades desde sus barrios y organizaciones”, expresó Siciliano.

La propuesta contempla una formación integral de 100 horas, con modalidad semipresencial, orientada a desarrollar capacidades de liderazgo, gestión institucional, planificación de proyectos y comunicación, entre otras herramientas fundamentales para el fortalecimiento de organizaciones sociales.

Además, se prevé el desarrollo de tres cohortes durante el año, alcanzando a cientos de referentes comunitarios en toda la provincia.

En ese marco, el ministro destacó el valor de la articulación con el sistema universitario: “Cuando el conocimiento académico se vincula con el territorio, se generan transformaciones reales. Esta red de universidades es un paso fundamental para acercar herramientas concretas a quienes todos los días trabajan por su comunidad”.

Las instituciones que integran la iniciativa son la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Provincial de Córdoba, la Universidad Blas Pascal, la Universidad Siglo 21, el Instituto Mariano Moreno y el Colegio Universitario Politécnico.

La rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, destacó la importancia de este acuerdo y expresó: “Esta diplomatura nos permite acompañar y fortalecer el trabajo de las distintas instituciones que conforman el tejido social y generar comunidad en el territorio. Este convenio es fundamental porque nos permite acceder a todos los ámbitos y es un proceso que amplía las posibilidades de acceso a la educación universitaria”.

Por su parte, el rector de la Universidad Blas Pascal, Gabriel Raya Tonetti, celebró la firma del convenio y destacó el trabajo mancomunado entre el sector académico, público y privado: “Nos complementamos perfectamente y juntos tenemos herramientas que nos permiten fortalecer la inclusión y federalizar la educación con nuevos conocimientos”, aseguró.

La vicerrectora de Innovación Siglo 21, Marcela Tello, expresó: “Este convenio viene a potenciar el liderazgo de las organizaciones y alimenta el tejido social. Es un trabajo mancomunado con la Provincia, en donde hay confianza y construcción”.

Por último, Matías Diplotti, secretario de Graduados de la Facultad de Derecho (UNC), valoró: “La vinculación con sectores intermedios, como asociaciones o centros vecinales, es muy importante para acercar al derecho y su manifestación a la comunidad. Es una tarea de extensión muy importante”.

La creación de esta red responde a la necesidad de fortalecer las capacidades organizativas, promover la participación ciudadana y consolidar instituciones más sólidas, transparentes y sostenibles, a partir de la articulación entre el Gobierno y el sistema educativo superior.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido social, impulsando políticas públicas que integran formación, territorio y comunidad.

Para más información sobre la Diplomatura en Formación en Vinculación y Gestión Institucional, escribir a capacitacionesmvygi@gmail.com.