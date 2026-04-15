Realizaron nueva transferencia de fondos a Municipios para obras en establecimientos educativos

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, realizó una nueva transferencia de fondos a municipios y comunas del interior provincial por un monto total de $ 2.782.685.741,90, correspondiente al mes de marzo, destinada a obras de infraestructura y mantenimiento en establecimientos educativos.

Con este nuevo desembolso, el total de recursos transferidos desde el inicio de la gestión del gobernador Martín Llaryora asciende a $ 50.491.514.614,07, reafirmando una política pública orientada a mejorar de manera progresiva y sostenida las condiciones edilicias de las escuelas en toda la provincia.

Los fondos permiten ejecutar intervenciones vinculadas al mantenimiento general, refacciones, ampliaciones y adecuación de espacios escolares, así como mejoras en servicios básicos, sanitarios, cubiertas, accesibilidad y acondicionamiento de aulas, de acuerdo con las prioridades definidas en cada localidad.

Estas acciones fortalecen el trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales, posibilitando que las obras se desarrollen de manera planificada y en función de las necesidades concretas de cada comunidad educativa, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las trayectorias escolares.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: “Invertir en infraestructura escolar es invertir en el derecho a la educación. Cada obra que se concreta mejora las condiciones de enseñanza y aprendizaje y reafirma la presencia del Estado acompañando a las comunidades educativas en todo el territorio provincial”.

Desde la cartera educativa remarcaron que la continuidad de estas transferencias permite sostener un esquema ágil y descentralizado de intervención, en el que cada municipio y comuna puede dar respuesta a las demandas edilicias de manera oportuna, fortaleciendo la gestión local y acompañando de forma directa a cada comunidad educativa.