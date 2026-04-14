Plan Provincial de Lectura: Convocan a docentes en actividad y Jubilados

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, por medio del Plan Provincial de Lectura Córdoba, convoca a docentes en actividad y jubilados, a presentar producciones escritas literarias para las infancias cordobesas.

Esta política educativa tiene entre sus objetivos legitimar y visibilizar al docente como trabajador/a intelectual que construye conocimiento.

En ese sentido, Horacio Ferreyra, ministro de Educación recuperó: “Buscamos valorar y visibilizar las producciones de nuestros docentes, quienes, como profesionales de la educación, toman de manera creativa la palabra y le dan vida en textos literarios que se pondrán en manos de nuestros estudiantes”.

Claudia Maine, secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, institución en la que se inscribe el Plan Provincial de Lectura, amplió: “Nos interesa propiciar situaciones en las cuales las y los docentes puedan llevar a cabo prácticas de escritura creativa y lectura literaria. Acercando a las y los estudiantes universos ficcionales y otros mundos posibles producidos por ellos”.

Las 4 etapas de esta Convocatoria, constituyen un proceso democrático y pedagógico de selección y publicación:

Etapa 1: Convocatoria abierta a docentes de la Provincia de Córdoba. Del 20/03 al 20/04.

Convocatoria abierta a docentes de la Provincia de Córdoba. Del 20/03 al 20/04. Etapa 2: Selección de los textos para ser publicados en la Biblioteca Digital del Plan Provincial de Lectura.

Preselección. Del 21/04 al 20/05

Selección. Del 21/05 al 29/05

Etapa 3: El 05/06 anuncio de producciones seleccionadas.

Publicación: fecha a confirmar.

Etapa 4: Entrega de reconocimientos: fecha a confirmar.

Toda la información está disponible en: https://lecturacba.wixsite.com/lectura/certamen-de-escritura

Formulario para envío de textos: https://forms.gle/3krLahv27tgu3Ghx9

Consultas: planlecturacertamen@gmail.com