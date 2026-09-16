IECS: Brindaron capacitación sobre historia de la Bandera Histórica de la Provincia de Córdoba

Antes de prestar promesa de lealtad a la enseña provincial, los estudiantes de cuarto año -por primera vez en el Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento- participaron junto a sus pares de tercer año de una capacitación sobre el recorrido histórico de la provincia de Córdoba hasta llegar a su bandera actual, que es la que la identifica en el ámbito interior de su geografía, en el plano nacional e internacional.

La capacitación, brindada por la Lic. María Teresa Luvino, que es coautora de la Bandera de la Provincia de Córdoba, les permitió a los alumnos conocer los atributos de la misma, como el significado de los colores y del ícono gráfico que la distingue.

La mentora de la iniciativa, la directora del nivel secundario Lic. Antonella Gianinetti, agradeció la disertación recalcando el valor de conocer más en detalle los pormenores históricos y vexilológicos que encierra dicha bandera y predispuso de manera especial a quienes el viernes 18 efectuarán la promesa a la enseña que tendrá su iniciación previamente, en un acto específico.