El Ministerio de Educación de la Provincia y la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba invitan a toda la comunidad educativa a participar del III Congreso Provincial, IX Municipal, VI Iberoamericano y II Internacional de Gobiernos Locales y Educación: “Compartir para innovar”. Reimaginar la escuela y rediseñar los aprendizajes en tiempos de IA.

Se desarrolla desde este lunes 16 de marzo hasta el 30 de junio.

En esta oportunidad, el Congreso aborda los desafíos pedagógicos en tiempos de Inteligencia Artificial a través de diversos ejes centrales que estructuran la propuesta. Entre ellos, se destaca el análisis del Currículum Córdoba con foco en las progresiones de aprendizaje, el impulso de la Educación para el Desarrollo Sostenible y el fortalecimiento del vínculo entre Educación y Territorios a través de las Coordinaciones Locales de Educación (CLE).

También, se dedica un espacio fundamental al Bienestar Educativo, promoviendo el protagonismo de los y las estudiantes y el acompañamiento a las familias.

Sobre la importancia de este encuentro, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: Bajo la organización conjunta del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba, este Congreso nos convoca a aprender juntos y a aprender en comunidad.

Es una oportunidad para trascender fronteras, conectar saberes y fortalecer el diálogo entre docentes, investigadores, estudiantes y gobiernos locales. En un contexto atravesado por la Inteligencia Artificial y profundas transformaciones sociales y tecnológicas, necesitamos repensar la escuela y rediseñar los aprendizajes con una mirada colectiva. Estos espacios nos permiten compartir experiencias, innovar en las prácticas pedagógicas y seguir construyendo, junto a las comunidades, una educación que prepare a nuestros estudiantes para los desafíos del presente y del futuro”.

Por su parte, la secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Alicia La Terza, remarcó: “Reflexionar sobre el presente educativo también nos impulsa a fortalecer la renovación pedagógica, reconociendo a las niñas, niños y jóvenes como protagonistas activos de sus trayectorias educativas, porque la verdadera innovación no surge lejos de las escuelas, sino dentro de ellas. En tiempos de IA, la labor docente sigue siendo uno de los actos más humanos: acompañar a otros a comprender el mundo y encontrar su lugar en él”.

Asimismo, la secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, subrayó: “Este espacio de formación integral, interactivo, dinámico y extendido en el tiempo, está diseñado para nutrir las propuestas educativas a través del intercambio de conocimientos y experiencias transformadoras. Bajo el lema ‘Compartir para Innovar’, asumimos el compromiso de reimaginar la Escuela Posible e interpelar las prácticas de enseñanza para construir más y mejores aprendizajes en tiempos de Inteligencia Artificial, promoviendo el diálogo y la construcción colectiva de saberes”.

La convocatoria está dirigida a docentes de todos los Niveles y Modalidades, equipos directivos, supervisores, preceptores, estudiantes de formación docente, familias y público en general. Cabe destacar que el Congreso otorga puntaje docente para quienes cumplimenten la asistencia y la instancia de evaluación correspondiente. Se podrá acceder al Congreso a través de su sitio web.