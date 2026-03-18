Presentaron «OportunaMENTE»: Herramientas para potenciar el desarrollo infantil

El Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, presento la propuesta “OportunaMENTE: Herramientas para potenciar el desarrollo infantil”, una formación virtual sincrónica diseñada para potenciar habilidades precursoras del aprendizaje en la primera infancia.

El curso proporciona a los profesionales, herramientas prácticas basadas en avances científicos y en diálogo con los diseños curriculares provinciales vigentes.

Esta iniciativa aborda ejes centrales de la Educación Inicial, con especial énfasis en conocimientos actualizados sobre el desarrollo cognitivo temprano y su relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje; planificación y evaluación de la enseñanza considerando la diversidad en las salas; estrategias para la enseñanza de las prácticas del lenguaje, pensando en la alfabetización inicial; herramientas didácticas para la enseñanza de la Matemática temprana y el uso de la plataforma OportunaMENTE como recurso de apoyo pedagógico.

Los primeros cinco años de vida son una etapa clave del desarrollo socioafectivo, cognitivo y biológico de las infancias, por esta razón el curso se focaliza en este período, en el que es posible acompañar, promover y estimular para reducir brechas de desigualdad y permitir que los niños y niñas desplieguen su máximo potencial.

En relación al inicio del curso, el ministerio de Educación, Horacio Ferreyra, afirmó: “En Córdoba estamos fortaleciendo la formación docente desde el inicio de las trayectorias educativas. Con OportunaMENTE buscamos brindar más herramientas a quienes enseñan en el Nivel Inicial, porque invertir en la primera infancia es garantizar mejores oportunidades de aprendizaje y desarrollo para cada niña y cada niño, en el marco de la transformación educativa que impulsa el gobernador Martín Llaryora.”

La secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, destacó la importancia del programa y enfatizó: “Buscamos potenciar la formación docente a través de la innovación aplicada. Con OportunaMENTE, queremos que cada educador cuente con herramientas de vanguardia para intervenir de manera oportuna en una de las etapas más transformadoras de la biografía escolar”.

Por su parte, la subdirectora de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, Natalia González, mencionó: «La relevancia de la propuesta radica en su capacidad para traducir los lineamientos curriculares en prácticas cotidianas en las aulas, especialmente en alfabetización y pensamiento matemático inicial. Nuestro compromiso es que cada propuesta pedagógica sea una respuesta genuina que reconozca la heterogeneidad de las salas, promoviendo la igualdad para todas las niñas y los niños”.

La inscripción a la capacitación se realiza a través de la página web oficial del Ministerio de Educación. Para obtener la acreditación final de 25 horas, se deberá asistir a tres de los cuatro encuentros, realizar las lecturas sugeridas y aprobar un trabajo final integrador.