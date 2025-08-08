IMB: Presentaron nueva edición de la Feria de Ciencias y Proyectos de Innovación Educativa

En la mañana de este jueves, los alumnos de los sextos años de ambas modalidades del Instituto Secundario Manuel Belgrano, presentaron en conferencia de prensa, la nueva edición de la Feria de Ciencias y Proyectos de Innovación Educativa (PIE), previstos para esta parte del año.

Acompañaron a los alumnos, el Director Alfredo Gaitán, la vicedirectora Natalia Bosio y las docentes a cargo de la coordinación de la propuesta.

Como en toda la Provincia, la feria se realizará el día 28 de agosto.

Las actividades están previstas que comiencen en la primera hora de la mañana, con el armado de los stands, el acto de apertura a las 9 horas y luego el desarrollo de las propuestas programadas,