Brinkmann: Intensa jornada dedicada a la Poesía, en el marco del 34° Encuentro

Primera jornada de las asignadas en el marco del 34° Encuentro Internacional de Poetas, se desarrollaron diferentes actividades.

Luego del acto oficial de la mañana en el Rincón de los Poetas, recorrieron diferentes lugares de la ciudad, tanto en horas cercanas al mediodía como a la tarde.

Finalmente, luego de las 17 horas, la Secretaria de Educación y Cultura Marisol Nuñez le dió la bienvenida en nombre del Gobierno Municipal, y luego de la canción de los Poetas, Elbis Gilardi comenzó a convocar a los visitantes para que realicen la lectura de Poesía.

Otro día intenso, se prevee para el día sábado.

Programa oficial

Sábado 9 de agosto:

8:20hs. POSTAS RURALES. Salida desde Hotel Brinkmann.

• Estancia: “La Abisinia”. Historia del lugar.

• Visita a la Capilla: San Santiago Apóstol

• Almuerzo en el Club “La Flor”.

15hs. Regreso a Brinkmann.

17:30 hs. Acto cultural en el Teatrillo Municipal.

Noche de BOINAS Y PLUMAS

• Canción de los Encuentros.

• Lectura de poemas.

• Nos visitan miembros de “La Familia Piemontesa”. Celebración del día del Inmigrante Piemontés.

• Entrega de reconocimiento a autoridades.

• Entrega reconocimiento a poetas.

• Lectura de poemas.

• Alguna que otra cosita.