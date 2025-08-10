Exitoso Chocolate Tómbola a Beneficio de la Sala Cuna «Rincón de Esperanza»

Unas 300 personas colmaron el Viejo Galpón del FFCC en la tarde del sábado. Si bien estaba previsto que se inicie a las 15 horas, se retrasó algunos minutos, debido a que ante la llegada de público se debieron reubicar espacios, para dar respuesta a la masiva concurrencia.

A través del Area de Desarrollo Social, Analía Frola, brindó un saludo y felicitó a todas las docentes y comunidad educativa de la Sala Cuna por el trabajo que posibilitó el éxito del evento.

Cerca de 140 presentes se repartieron entre los asistentes, marcando el amplio apoyo de la comunidad a la Institución local.