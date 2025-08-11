Despidieron a los Poetas y ya piensan en la 35° Edición

Con el Acto Cultural del sábado en el TEATRILLO, comenzaron a despedir a los Poetas que participaron este año de una nueva edición del Encuentro que recibe a representantes de los más diversos lugares del país.

Fue una intensa jornada que dio comienzo con el viaje hacia el Bajo de ANSENUZA, visita a la zona de La Flor, Comedor de Campo, y Capilla Santiago Apóstol.

Con lectura de Poemas y algunas sorpresas, está edición llegó a su fin, pero pensando en una edición especial que será la 35* edición en el año 2026.