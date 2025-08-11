Se realizó con éxito Bingo Show del IMB

Se llevó a cabo una nueva edición del Bingo Show del IMB, organizado por estudiantes y familiares de 4°, 5° y 6° año de Ciencias sociales y humanidades, para cubrir gastos del viaje educativo a Buenos Aires que se realizará en los próximos meses.

Con gran concurrencia del público y gracias a las familias que se comprometieron, se disfrutó de una hermosa tarde de domingo.

Agradecemos a los comercios que colaboraron con los premios, a Violeta Gallino y el grupo de baile Zona Dance que brindaron un hermoso Show.

Además de la participación de Jazmín Para y Candela Galfre que nos deleitaron con sus bellas voces.