Importante reunión para coordinar operativo de seguridad para final del Fútbol Femenino

Este jueves en Casa Córdoba, de San Francisco, se llevó a cabo una importante reunión para coordinar el operativo de seguridad de la final entre Belgrano de Córdoba y Newell’s Old Boys de Rosario de Santa Fe, que se disputará el próximo 21 de diciembre.

El encuentro contó con la presencia de las máximas autoridades de la Policía de Córdoba, encabezadas por el Crio. Gral. Antonio Urquiza (Subjefe de Policía Interior) y la Crio. My. Lic. Analía Ludueña (Directora U.R.D. San Justo).

También participaron altos mandos de la Policía de Santa Fe, personal de la Municipalidad de San Francisco y directivos del Club Sportivo Belgrano.

Debido a la magnitud del evento, se delineó un trabajo conjunto que involucra a:

• Fuerzas Nacionales y Provinciales: Gendarmería, Policía Federal, F.P.A. y Patrulla Rural.

• Unidades Especiales: Infantería, SEOM, DUAR, ETER, División Explosivos, Caballería, División Canes

• Servicios de Emergencia y Prevención: Bomberos Voluntarios, Seguridad Vial y la Dirección de Movilidad Urbana.

La reunión finalizó sin novedades, quedando definidos los protocolos para garantizar que el espectáculo deportivo se desarrolle con total normalidad.