FPA concretó Megaoperativo Antinarcotráfico. Banda importaba drogas desde Brasil

En un amplio operativo, las brigadas y grupos tácticos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico FPA realizaron 13 allanamientos simultáneos, en los cuales se logró el secuestro de 23.447 pastillas de Rohypnol, 5146 dosis de cocaína, más de 45 millones de pesos, 11,264 dólares, un pistolón, una escopeta cal. 12/70, ocho automóviles, un cuatriciclo, una lancha y elementos relacionados a la causa. El total de todo lo secuestrado asciende a $346.630.550.

Durante el operativo hubo siete personas detenidas -una de origen brasilera-, que formaban parte de una organización dedicada al narcomenudeo en la ciudad de Córdoba. Los allanamientos se dan tras meses de investigación de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer turno a cargo de la fiscal Milagro Rivas.

La multiplicidad de allanamientos simultáneos fue posible por la decisión política del Gobierno de la Provincia de fortalecer operativamente la lucha contra el narcotráfico.

A través de la modificación de la Ley de seguridad se crearon nuevas Fiscalías Antinarcotráfico, prácticamente duplicando la cantidad existente en todo el territorio. Y se acrecentó la capacidad operativa de la Fuerza a través de la incorporación de agentes a la FPA con la sanción de la Ley 11029. Se integraron agentes que son ex fuerzas militares: 80 hace 3 meses, 160 este mes.

Esta incorporación, señaló el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López: “robusteció en un 60% la capacidad operativa de la FPA y permitió solamente en estos últimos 5 meses del año aumentar en un 30% la cantidad de allanamientos”.

“Es importante que los fiscales, que son los responsables de la lucha contra el narcotráfico junto a la fuerza, cuenten con las herramientas operativas y humanas necesarias para llevar adelante estos operativos”, agregó López.

Cabe destacar que se continúa con capacitaciones para seguir incorporando recursos a la FPA.

Operativo

Los allanamientos fueron realizados en los barrios: Ampliación Yapeyú, Santa Cecilia, Barranca Yaco, Los Álamos, Villa Esquiú, Centro, Yofre Norte, San Martín y Los Gigantes. Dicho operativo permitió el cierre de dos puntos de venta y la detención de cuatro hombres y tres mujeres, todos mayores de edad.

El modus operandi de la organización desbaratada consistía en proveerse cuantiosas dosis de drogas químicas desde Brasil para comercializarlas en un amplio radio de la ciudad capital.

Además de lo señalado, se secuestraron 15 dosis de marihuana y siete plantas de cannabis sativa.

La Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Primer Turno de la ciudad de Córdoba, dispuso el traslado de todos los detenidos y las evidencias secuestradas a la sede judicial, en el marco de una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.