Trámite de Licencia Ambiental se realiza de manera Digital

Como resultado de un trabajo conjunto del Ministerio de Ambiente y Economía Circular (MA y EC), la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi), la Agencia Córdoba Cultura, la Dirección de Vialidad y la Agencia de Competitividad Córdoba, se simplificó el trámite de Licencia Ambiental, que ahora se realiza de manera centralizada, completamente digital, y con seguimiento en tiempo real.

Esta modernización permite que todo el proceso se gestione desde un único portal, y se enmarca en las estrategias impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba para simplificar los trámites y brindar mayor eficacia a la ciudadanía.

A partir de esta actualización, las personas interesadas podrán iniciar su trámite ingresando a la sección Trámites del portal web del Ministerio de Ambiente y Economía Circular del Gobierno de Córdoba.

De esta manera el trámite contará con un solo expediente centralizado, lo que simplifica significativamente el proceso.

Anteriormente, los ciudadanos debían gestionar su solicitud en distintas reparticiones, cumpliendo con requisitos y presentaciones duplicadas.

Con el nuevo esquema, todos los organismos intervienen de forma coordinada en una sola gestión digital, reemplazando un circuito fragmentado por un proceso ágil, claro y eficiente.

Este cambio también simplifica el requerimiento de información, evitando duplicaciones innecesarias. En el portal se puede visualizar cada etapa del trámite con sus requisitos correspondientes.

Para garantizar el correcto funcionamiento y la mejora continua de este sistema unificado, se creó una mesa de trabajo interinstitucional que reúne a representantes de la Agencia Competitividad Córdoba, el Ministerio de Ambiente y Economía Circular, la Dirección Provincial de Vialidad, la Agencia Córdoba Cultura y la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi).

Este espacio de articulación permite coordinar acciones, detectar oportunidades de optimización y asegurar que el trámite de Licencia Ambiental responda de manera eficiente a las necesidades de ciudadanos y empresas.

Del primer encuentro participó la Unión Industrial de Córdoba.

Durante toda la tramitación, tanto el proponente como el profesional recibirán notificaciones vía Ciudadano Digital y podrán realizar el seguimiento del estado de su solicitud en todo momento a través del portal https://consultasuac.cba.gov.ar/.

Este sistema aporta previsibilidad y transparencia, evitando instancias innecesarias y garantizando la trazabilidad en cada etapa.

La digitalización y simplificación de trámites es una política central del Gobierno de Córdoba que busca acercar el Estado a la ciudadanía y promover una gestión pública más eficiente, moderna y sustentable.

Rubros que se unifican

Acopios

Aeropuertos — Helipuertos — Aeródromos

Cría Intensiva

Depósito de Agroquímicos

Estación de Servicios

Estructuras Portantes

Gasoductos

Generación y Transporte de Energía Eléctrica

Genéricos

Horno Crematorio

Hídricos

Obras Viales

Pistas de Carreras

Plantas de Rsu

Planta de Tratamiento y Vertido de Redes

Plantas B100 Biodiesel

Plantas Industriales

Proyectos Urbanos Especiales o Equipamientos Urbanos Colectivos

Remediación

Residuos Peligrosos

Terminales de Ómnibus

Los rubros excluidos, es decir, que mantienen su trámite de manera independiente, son los siguientes: Loteos (MEUL); Parques Industriales (MEULPI); Industrias Extractivas (Minería); Loteos y Subdivisiones; Consulta Amerita/No Amerita.

Etapas del trámite

El trámite debe iniciarse haciendo clic en ‘Iniciar Online’, asegurándose de cumplir previamente con todos los requisitos detallados en esta Guía de Trámite.

Si la presentación es correcta, se avanzará a través de las etapas correspondientes requiriendo al solicitante la información necesaria para continuar y culminará con la emisión de la Resolución Final.

Etapa 1: Pre Factibilidad Inicial

El Ministerio de Ambiente y Economía Circular evaluará la prefactibilidad del proyecto, pudiendo dar continuidad al trámite o en caso contrario notificar las causas.

En esta etapa participará la Dirección de Vialidad de la provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura, en caso que se considere necesario.

Etapa 2: Análisis de Factibilidades Hídricas

La Administración Provincial del Recursos Hídricos (APRHi), evaluará: Capacidad de prestador de agua declarado. Para los casos que no dispongan de factibilidades emitidas por municipios, comunas, etc., el solicitante será notificado para gestionar, según corresponda: Factibilidad de vertido de efluentes. / Informe de escorrentía superficial.

Etapa 3: Otras factibilidades y evaluación Final

El Ministerio de Ambiente y Economía Circular realizará un análisis final, solicitando factibilidades, documentos y certificaciones acorde al rubro.

Etapa 4: Resolución Final

El Ministerio de Ambiente y Economía Circular continuará con el proceso administrativo para la emisión de la Resolución Final que puede ser favorable o desfavorable según el análisis del proyecto.

En caso de ser favorable, el/la administrado/a obtendrá la correspondiente Licencia Ambiental.