Impulsan realización de obras públicas viales, que incluyen rutas de la región

El crecimiento del parque automotor y de las localidades del interior provincial impulsan la realización de obras públicas viales que propicien la seguridad vial y el desarrollo de los sectores industriales, comerciales y productivos de las distintas zonas de la geografía cordobesa.

En este sentido, el Gobierno de Córdoba diseñó un plan de construcción de circunvalaciones, llamados también desvíos de tránsito pesado, en ciudades donde es creciente la circulación de vehículos de gran porte, tanto pasantes como locales.

Al respecto, Roberto Frezzi, subdirector de la Dirección Provincial de Vialidad, explicó: “A través del ordenamiento del transporte de carga regional y de larga distancia por las circunvalaciones es posible aumentar la seguridad vial para los habitantes de las poblaciones, porque se evita que circulen por la travesía urbana. De esta manera, se logra agilizar el tránsito y reducir la cantidad de accidentes”.

Desvíos de tránsito pesado finalizados

En la localidad de La Puerta, departamento Río Primero, concluyó la construcción del desvío de tránsito pesado.

Se extiende desde la intersección en rotonda del acceso a la ruta provincial 17 hasta la ruta provincial 10, colindante en la margen noreste con la localidad.

Los trabajos demandaron una inversión de 2.277.327,48 dólares, financiada con un crédito internacional del Banco Interamericano de Desarrollo – BID.

Para proveer seguridad al tránsito por el sector, se construyeron intersecciones canalizadas para materializar los giros a la izquierda en ambos extremos del desvío, a los fines de dotar las mismas de seguridad debido al alto porcentaje de vehículos pesados.

Se trató de un proyecto estratégico para la integración territorial y el transporte de la producción en la localidad ubicada en una región caracterizada por la actividad agrícola ganadera.

El proyecto contempló la ejecución de isletas divisorias y plataformas de giro con carriles exclusivos de detención; señalización vertical y demarcación horizontal de todo el tramo, iluminación de las intersecciones mediante la colocación de 22 luminarias de tipo LED, ejecución de nuevas alcantarillas transversales y de acceso a las propiedades, construcción de cunetas laterales para la conducción de excedentes hídricos.

En el sur provincial también se ejecutó este tipo de obra vial.

En Alejandro Roca, departamento Juárez Celman, el desvío de tránsito pesado se desarrolló al este de la localidad y tiene una longitud total de 2.400 metros, divididos en dos tramos: el primero abarca la travesía urbana, desde el acceso a la localidad por la ruta A171 hasta el Bv. Juan Domingo Perón, mientras que el segundo tramo comprende la travesía rural.

Esta obra fue financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con una inversión de 2.510 millones de pesos.

La obra incluye además la instalación de señalización vertical y demarcación horizontal para garantizar la seguridad vial en la zona.

Circunvalaciones en ejecución

En Río Cuarto, departamento homónimo, con tres frentes, se encuentra en marcha la circunvalación que comprende una extensión de 42 km, con perfil de autopista.

La inversión del Gobierno de Córdoba supera los 300 millones de dólares.

Los trabajos se están realizando simultáneamente en: Duplicación de la A005 (entre la Ruta 8 y la calle General Molina), un tramo de 1.945 metros que está próximo a finalizarse.

Duplicación de calzada, colectoras e intercambiador (entre la calle Molina y La Rioja), con una longitud de 2.700 metros.

Readecuación de la rotonda Wittouck, un tramo de 1.800 metros que abarca la Autovía Bustos, la Ruta 36 y la A005.

Paralelamente, la Dirección Provincial de Vialidad perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó y está en proceso de adjudicación cuatro tramos más:

Duplicación de calzada y viaducto en Ruta Nacional A-005 entre Calle Mariano L. Cobo y Calle Provincia de La Rioja.

Duplicación de calzada Ruta Nacional A-005 entre Calle Mariano L. Cobo y el intercambiador de la Ruta Nacional 8.

Duplicación de calzada Ruta Nacional A-005 entre Av. Amadeo Sabattini y Circunvalación Este.

Duplicación de calzada Ruta Nacional A-005 entre Circunvalación Este y el intercambiador de la Ruta Nacional 36 (E)

Finalmente, en las ciudades de Villa María y Villa Nueva, departamento General San Martín, avanza la construcción de la Circunvalación Sur – Este, cuyos trabajos se extienden en una longitud de más de 7 kilómetros, entre las rutas provincial 4 y nacional 9.

La obra contempla pavimentación del tramo con una calzada de 7.30 metros de ancho, la creación de una rotonda en la intersección de la ruta nacional, la adecuación hidráulica y construcción de dos puentes.

Se trata de una infraestructura estratégica que contribuirá con la seguridad vial, la transitabilidad y la accesibilidad. Potenciará la conectividad vial de la zona, donde proliferan las actividades productivas, industriales y comerciales.

Oncativo tendrá un desvío de tránsito pesado

La Provincia iniciará en pocos días la construcción de la circunvalación en la localidad de Oncativo, departamento Río Segundo.

El proyecto mejorará los accesos y las condiciones de circulación, reduciendo el impacto del tránsito pesado en la ciudad y brindando seguridad a los peatones, ciclistas y vehículos livianos.

La obra demandará una inversión por parte de la Provincia de 10.383.274.746 pesos.

Comprende la pavimentación de 3.100 metros de traza nueva ubicada en el arco suroeste de la localidad y se utilizará principalmente como vía para desviar los vehículos de gran porte que actualmente circulan por calles urbanas de la ciudad.

El tramo inicia en la intersección de Ruta Nacional 9 (S) con la ruta de acceso a la Autopista Córdoba-Rosario por 2.000 metros; en sentido suroeste en calle La Pampa y continúa en sentido noroeste hasta la intersección con la actual Ruta Provincial E-79 proveniente de la localidad de Colonia Almada.

Al comienzo de la traza se proyectó una intersección a nivel canalizada tipo T con la RN 9 y se proyectó la señalización y pavimentación del paso a nivel existente en calle La Pampa.

Todo el trayecto contará con un sistema de señalización vertical y horizontal que se ajusta a lo especificado por la Ley Nº 24.449.