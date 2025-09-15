Morteros recibe la primavera con una nueva Muestra en Casa Graciela Boero

A partir del sábado 20 de septiembre, Morteros se prepara para recibir la primavera con una nueva Muestra en Casa Graciela Boero, en esta oportunidad, de la mano del artista plástico morterense radicado en Buenos Aires, Fernando Bertone.

Egresado de la Escuela de Artes Lino E. Spilimbergo de la ciudad de Córdoba, desde 1990 trabaja en distintos campos relacionados con el diseño, la pintura, escultura y tallas en madera…”En esa búsqueda intuitiva al ver una imagen o color sugeridos por mi entorno cotidiano, me llevan a proponer formas y colores de una objetividad dinámica. Esto sugiere que siempre hay una transformación de las cosas”.. en mi labor artística, he intentado crear imágenes metafóricas que invitan a conectar a través de ellas con el propio yo, sin perder la autenticidad de lo simple», destaca el artista Bertone, que invita a un viaje profundo a través de la esencia y la creatividad humana, presentando su obras que fueron transformándose en seres.

Esta muestra compuesta por cuadros y esculturas, podrá ser visitada en Casa Graciela Boero desde el sábado 20 de septiembre. Los días y horarios de visita son viernes, sábados, domingos y feriados de 16 a 21 horas.

Para coordinar visitas del Programa EduTurismo completar el formulario correspondiente.

