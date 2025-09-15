FPA llevó a cabo controles preventivos en una amplia región

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo controles preventivos en el interior de la provincia de Córdoba y culminaron con el secuestro de estupefacientes.

Durante el operativo en la localidad de Sacanta, se secuestraron varias dosis de marihuana a un hombre mayor de edad, que transitaba por calle Pública s/n.

En San Francisco, los oficiales realizaron un control vehícular en la Autovía 19 (en el límite con la provincia de Santa Fe) y en la Ruta 158. En esta última, se incautó varias dosis de marihuana a una pareja mayor de edad.

Por otra parte, sobre la calle Juan B. Justo de Marcos Juárez, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana y un vehículo, a dos hombres de 19 y 26 años. En otro procedimiento en el mismo lugar, se le incautó el rodado un joven de 15 años que conducía una motocicleta, por infracción a la Ley de Tránsito Provincial N° 8560.

Por último, se desarrollaron patrullajes antinarcóticos en Villa Carlos Paz, Serrezuela, Morteros, Freyre, Porteña, Villa María, Sampacho, Las Vertientes, Tuclame, Coronel Moldes, Villa de Soto, Ballesteros, Morrison, San Marcos Sud, Jesús María y Río Cuarto.

Para finalizar, las Fiscalías intervinientes dispusieron la entrega de los procedimientos, labrados de actas, identificación de los controlados y la remisión de las evidencias incautadas a sede judicial.