Morteros lanzó oficialmente la 2.ª edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición

Con una tarde llena de música, danza y emoción, la ciudad de Morteros presentó oficialmente la Fiesta de la Tierra y la Tradición, el gran evento cultural y popular que se realizará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Parque Central de nuestra ciudad en la que se esperan más de 40.000 visitantes

La jornada de lanzamiento, desarrollada el domingo 14 de septiembre en el Parque Central, contó con la participación de la Banda Juvenil Municipal, Los Sin Nombre, Luci Farías, y parte del staff de la academia La Huella y el taller de folclore del Centro Cultural, quienes volverán a estar a cargo de la apertura oficial de la Fiesta.

Durante el acto, el intendente Sebastián Demarchi expresó: “Esta fiesta representa mucho más que un evento: es identidad, es comunidad, es cultura viva. Somos una ciudad con tradiciones profundas y con instituciones que fortalecen nuestro desarrollo, y esta fiesta es una oportunidad para mostrarlo al país entero”.

Además, destacó la importancia del trabajo conjunto entre lo público y lo privado para que esta celebración vuelva a superar todas las expectativas, como lo hizo en su primera edición.

También se proyectó el video institucional que anticipa los detalles más importantes del evento, entre ellos: Ulises Bueno, Francisco Benítez (ganador de La Voz Argentina), Herederas y numerosos artistas locales y regionales que le darán vida a los tres escenarios durante el festival; el Paseo Nacional de Artesanos y Emprendedores, el Paseo Gastronómico con sabores locales y cocina de todo el país, y una gran feria comercial, con espacios para marcas locales, provinciales y nacionales.