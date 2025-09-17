Celebraron 50° aniversario del IAS de Colonia Vignaud

Recuerdos, anécdotas, reencuentros, emociones atravesaron la celebración del 50º aniversario del Instituto Agrotécnico Salesiano Nuestra Señora del Rosario (IAS) de Colonia Vignaud.

En el marco de la tradicional fiesta del exalumno y de la familia salesiana concretaron la celebración de 50 años de educación agropecuaria, comenzando con la celebración de la misa en la Basílica Sagrado Corazón de Jesús a cargo del padre Jorge Silva representante de los ex alumnos salesianos quien ofreció la bendición.

En el salón comedor del IAS compartieron algo más de 300 personas el almuerzo del ex alumno de la familia salesiana donde el director de la Casa Salesiana y del Instituto Agrotécnico Salesiano (IAS), donde después de ofrecer una reseña de la vida institucional, el director Gustavo Mina recibió a los comensales con un mensaje de bienvenida.

Orgullo y compromiso

Al agradecer a quienes fueron parte de estos 50 años de educación agropecuaria y a quienes fueron parte de la fiesta, Gustavo Mina dijo «Es un orgullo y un compromiso. Es un orgullo ser el director hoy y también es un compromiso, porque pensando en sus inicios, pienso en aquellas personas que forjaron esta escuela en el año 1975».

«Pienso en la preocupación de la comunidad de Colonia Vignaud, en el sentido de que la Casa dejaba de ser de formación para salesianos y no se sabía cual era el criterio, las ideas del pueblo, de la gente fue agrotécnica» puntualizó y al mismo tiempo recordó a todos los salesianos consagrados de aquellos tiempos.

Resaltó a aquellos docentes que «se jugaron en aceptar las propuestas educativas de aquellos tiempos, no había escuela agrotécnica, fue un gran desafío en aquellos tiempos».

«Pienso en las familias de la primera promoción que creyeron en esta educación técnica, en los primeros alumnos, donde la escuela se estaba armando, cosas que hoy tenemos, no existían».

«En 50 años pasaron muchas cosas y pienso en grandes personas para recordar a esos personajes de las diferentes épocas. Recordar el último día de los salesianos al padre Carlos Bosio y el padre Edgardo Zenclusen que el 5 de febrero a las 8,30 de la mañana con lágrimas se retiró».

Tras pedir un aplaudo para todos aquellos que pasaron en estos 50 años, haciendo la educación agropecuaria, concluyó: «Hoy seguimos trabajando en nuestra escuela bajo el mismo lema del inicio formando buenos cristianos y honestos ciudadanos, tratamos de hacer una escuela abierta para que puedan adquirir los aprendizajes».

Saludos

Siguieron los mensajes mediante videos de los padres Edgardo Zenclusen integrante de la última etapa salesiana consagrada y Oreste Barra de la primera época.

«Aprovecho para enviar un caluroso saludo a todos los ex alumnos, que sean felices con sus familias, que se amen, que se respeten, que se perdonen cuando se equivocan, rezo mucho por ellos, gracias por la visita» expresó el padre Edgardo Zenclusen.

El padre Oreste Barra «Desde Mendoza unidos a Uds celebrando los 50 años del Instituto Agrotécnico, levanto mi copa y brindo por otros 50 años tan gloriosos como los que están celebrando Uds, pensamientos, nombres, recuerdos, anécdotas vienen a nuestra mente en este momento»

Prosiguió: «Que lindo es recordar aquellos tiempos, los felicito por el ritmo que lleva el instituto, les auguro lo mejor y al echar al vuelo las campanas iniciando otros 50 años tan gloriosos como los que están festejando».

Cerró: «Bendiciones para todos, para los que ya partieron, nuestro recuerdo y nuestra oración, para los que quedamos asumir el mismo compromiso por un futuro glorioso».

La fiesta tuvo un momento de humor a través del ex alumno Popo Giaveno, quien además dejo un sentido homenaje.

Un especial reconocimiento a la primera promoción, la entrega de recordatorios a las promociones que cumplieron 35, 25 y 15 años junto a las fotos de la historia compartida fueron forjando una sentida fiesta, cargada de emocionantes vivencias recorridas en la formación con el compromiso del reencuentro el próximo año.