Morteros: Llega la primavera, y celebran el día del Jubilado

La Secretaría de Salud, la Dirección de Políticas Sociales y la Oficina del Adulto Mayor de la Municipalidad de Morteros invitan a la comunidad a participar de una jornada de encuentro con motivo del Día del Jubilado y la bienvenida a la Primavera.

La actividad se realizará el sábado 20 de septiembre, de 10 a 14 horas, en el Parque Alvarado, con modalidad de picnic a la canasta.

Durante la mañana habrá música, baile y diversas propuestas recreativas destinadas a compartir un espacio de integración y disfrute.