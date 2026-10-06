Inauguraron Casa del Estudiante para jóvenes que eligen Villa María para sus estudios universitarios y terciarios

El gobernador Martín Llaryora, junto al intendente Eduardo Accastello, inauguraron la Casa del Estudiante para Jóvenes de la Región, un nuevo espacio destinado a estudiantes de localidades del interior que eligen Villa María para sus estudios universitarios y terciarios.

La residencia funciona en el edificio ubicado en Buenos Aires 1180, frente a plaza Centenario, y dispone de entre 60 y 90 plazas distribuidas en tres pisos de habitaciones, además de servicios de alojamiento y acompañamiento para los estudiantes.

Durante el acto, Llaryora remarcó la importancia de generar oportunidades educativas para los jóvenes del interior y destacó el papel de la formación universitaria como herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad.

“Estamos al lado de la educación, solidarizándonos con las universidades argentinas y con el sistema universitario nacional. Sabemos que una sociedad próspera y justa necesita conocimiento y talento. Si no hay lugar para que los chicos puedan tener educación, es imposible que una sociedad pueda crecer en conjunto”, expresó.

Al referirse a la importancia de la nueva Casa del Estudiante, el gobernador valoró que la iniciativa facilita la estadía de los jóvenes que eligen la localidad para formarse.

“Hay tantas cosas lindas para decir y para reflexionar en un proyecto como este, que genera tantas cosas positivas. Casi diría que es un soplo a la rebeldía hacer una casa de esta magnitud”, dijo.

Por su parte, Accastello destacó el trabajo conjunto y el valor de la educación para el desarrollo de los pueblos.

“La presencia del gobernador fortalece esta idea que tiene Córdoba, de que la educación hace al progreso y al desarrollo de los pueblos”, señaló.

Además, valoró la continuidad de esa mirada en la gestión provincial y recordó el vínculo histórico entre Villa María y San Francisco.

“Lo bueno es que Martín, como gobernador, no se olvidó nunca lo que hizo como intendente. Esa memoria colectiva lo lleva a que hoy pueda potenciar universidades provinciales en distintos puntos de la provincia”, agregó.

Llaryora anunció además que el Gobierno provincial aportará 20 millones de pesos para equipar cada uno de los pisos de la residencia.

Al dirigirse a los estudiantes, el gobernador cerró con un mensaje: “No se olviden nunca de dónde vienen para saber siempre hacia dónde van”.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Municipalidad de Villa María y el Ente Regional de Desarrollo (Enred), con el objetivo de facilitar el acceso y la permanencia de jóvenes del interior en la educación superior.

El espacio incorpora además una aplicación de gestión y acompañamiento, que permitirá realizar el seguimiento de los estudiantes y de su rendimiento académico.

Más de 25 localidades cordobesas ya solicitaron plazas para sus jóvenes, mientras que más de 40 intendentes de distintos puntos de la provincia participaron de la puesta en marcha y manifestaron su interés en formar parte del proyecto.

Una Casa del Estudiante para acompañar las trayectorias educativas

La propuesta busca brindar una respuesta concreta a uno de los desafíos que enfrentan los jóvenes del interior que se trasladan para continuar sus estudios: contar con condiciones que favorezcan no solo el acceso a la educación superior, sino también la permanencia y continuidad de sus trayectorias académicas.

En este sentido, la Casa del Estudiante suma alojamiento y acompañamiento durante el proceso de formación, con herramientas destinadas a realizar un seguimiento del desempeño académico.

La iniciativa también fortalece el vínculo entre Villa María y las localidades de la región, al generar un espacio común para jóvenes que llegan a la ciudad para estudiar.