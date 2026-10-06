Firmaron convenios para construcción de 117 nuevas viviendas en localidades del interior

El secretario General de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gustavo Brandán, junto al secretario General de la Gobernación, David Consalvi y el director General de Vivienda, Luciano Garavaglia, firmaron convenios con intendentes y jefes comunales para la construcción de 117 nuevas viviendas en 21 localidades del interior provincial.

Esta iniciativa conjunta entre la Provincia y los gobiernos locales responde al compromiso asumido por el gobernador Martín Llaryora para brindar soluciones habitacionales concretas y mejorar la calidad de vida de las familias del interior.

El acuerdo se enmarca en el programa provincial Córdoba Hogar, una política pública que proyecta la ejecución de 5.000 unidades habitacionales en municipios y comunas con menos de 10.000 habitantes para mitigar el déficit habitacional.

A través de este esquema, la Provincia otorga fondos directos a las administraciones locales para que gestionen y ejecuten las obras en sus propios territorios, lo que acelera los tiempos de construcción, genera mano de obra local y promueve el desarrollo económico de cada región.

«Garantizar el acceso a la casa propia es una prioridad estratégica de nuestra gestión. Con el programa Córdoba Hogar aportamos los recursos necesarios para que más familias del interior accedan a un techo digno y mejoren de forma directa su calidad de vida”, destacó Brandán.

Además, el funcionario destacó que “el trabajo articulado con cada intendente y jefe comunal es el pilar de la gestión federal que impulsa el gobernador Martín Llaryora».

En esta oportunidad, las nuevas soluciones habitacionales se distribuirán en cinco departamentos de la provincia. En Tercero Arriba, Punta del Agua recibirá 5 viviendas, Las Isletillas 5 y Las Perdices 6. En el departamento Río Segundo, se edificarán 4 casas en Calchín, 5 en Costa Sacate, 7 en Laguna Larga, 5 en Matorrales, 5 en Pozo del Molle y 6 en Santiago Temple.

En General San Martín, se construirán 4 unidades en Ausonia, 3 en Silvio Pellico, 6 en Arroyo Cabral, 7 en La Palestina, 10 en La Playosa, 5 en Luca, 5 en Pasco y 7 en Tío Pujio. Por su parte, Caminiaga del departamento Sobremonte contará con 5 viviendas, mientras que en Totoral se ejecutarán 5 en Candelaria Sud, 6 en Las Peñas y 6 en Capilla del Sitón

Cabe destacar que de la firma de convenios también participaron el secretario de Cooperación Institucional, Matías Torres Cena y el secretario de Gobierno, Augusto Pastore.