Llaryora encabezó desfile cívico militar en el 140° aniversario de la ciudad de San Francisco

El gobernador Martín Llaryora encabezó este domingo el desfile cívico militar en conmemoración del 140° aniversario de la ciudad de San Francisco.

El tradicional evento contó con la participación de instituciones, establecimientos y agrupaciones locales.

El acto central y posterior desfile se desarrollaron a lo largo de la calle 25 de Mayo, entre Moreno y Mitre, el mismo recorrido del tradicional desfile de mayo.

Una multitud presenció el tradicional evento que se realizó en las calles céntricas de la ciudad cabecera del departamento San Justo.

Del desfile participaron las distintas ramas de las fuerzas de seguridad, tanto militares como policiales, además de instituciones educativas de distintos niveles, colectividades, agrupaciones, clubes y demás organizaciones de la comunidad sanfrancisqueña, que se reunieron para celebrar una fecha de profundo significado histórico para la ciudad.

El intendente local, Damian Bernarte, expresó su agradecimiento al gobernador por ser parte de la fecha festiva para la ciudad.

“Lo más importante es ver el cariño y afecto que la gente siente por el gobernador, como si aún viviera permanentemente aquí. Creo que es una de las personas más entrañables en la ciudad. Para los sanfrancisqueños es un verdadero orgullo que Martín sea nuestro gobernador”, sostuvo Bernarte

Por su parte, los vecinos asistentes también expresaron su felicidad ante un nuevo aniversario de la ciudad y la celebración llevada adelante.

Benjamín Gómez, señaló: “Para nosotros el gobernador es un vecino más. Es una persona muy cercana que brinda mucha ayuda a las instituciones y las familias de acá, él hizo muchas obras en San Francisco”.

A su vez, Paola Alvarez, valoró: “Fue un acto muy emotivo, sobre todo cuando desfilaron los soldados de Malvinas, muy emotivo, la verdad”.

El gobernador estuvo acompañado por el Diputado Nacional, Ignacio Garcia Aresca; el ministro de Comunicación, Daniel Pastore y demás autoridades municipales y provinciales.

San Francisco Expone

La presencia del gobernador a su ciudad natal inició el sábado por la tarde con una visita al Cottolengo Don Orione de San Francisco y un recorrido por el Museo Malvinas Argentinas.

Luego Llaryora participó de la cena organizada por la Sociedad Rural de San Francisco en el marco de la 94ª Exposición Agropecuaria, Industrial, Comercial y Ganadera, “San Francisco Expone 2026”.

En la oportunidad, el mandatario provincial comprometió aportes por 30 millones de pesos para la entidad rural e hizo entrega de las llaves de dos patrullas a la localidad. Además, se otorgaron premios y reconocimientos por los 30 años del hermanamiento entre San Francisco y la comuna italiana de Pinerolo.

“Todo este trabajo conjunto que hacemos con instituciones es el que nos hace diferentes. Es un modelo público-privado que apoya la producción, la educación y el empleo”, expresó el gobernador.

A su vez, remarcó que los cordobeses somos “una sociedad diversa, que piensa muchas veces distinto, pero que en los temas centrales estamos juntos”.

“El de Córdoba es un modelo que hemos construido junto a todos los sectores, demostrando que el rumbo de la provincia se define con diálogo, acuerdos y lejos de los extremos”, agregó.