La Francia: Licitaron obras para sistematizar escurrimiento de agua en cuencas rurales

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó la ejecución de dos obras para sistematizar el escurrimiento de los excedentes hídricos en las cuencas rurales en proximidad a la localidad de La Francia, en el departamento San Justo.

El proyecto resulta clave para mejorar la conducción y evacuación de los excedentes hídricos provenientes de áreas rurales, urbanas y periurbanas de distintos sectores de la localidad.

Está diseñado para aumentar la capacidad de los sistemas de drenaje existentes, ordenar los escurrimientos y reducir los efectos de las lluvias de consideración, evitando que los excedentes hídricos afecten a la localidad, caminos rurales y otras infraestructuras.

Los actos licitatorios se llevaron a cabo en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y estuvieron presentes el secretario de Infraestructura Hídrica, Edgar Castelló, el presidente de la APRHi, Guillermo Vilchez, el vocal de la APRHi, Bruno Aiassa, el inspector de Zona, Gastón Conrero y el intendente de la localidad, Franco Castellina.

Drenaje periurbano oeste

Esta obra permitirá sistematizar el drenaje periurbano del sector oeste de La Francia, captando y conduciendo de manera controlada los excedentes hídricos generados en las cuencas rurales, ubicadas al oeste de la localidad.

El proyecto comprende la ejecución de un canal de saneamiento de aproximadamente 9,3 kilómetros de longitud, desde el sector de captación ubicado al sur de la Autovía N° 19 hasta su descarga en el arroyo Los Guevaras. Además, se prevé ejecutar una obra de regulación, destinada a ordenar el ingreso de los excedentes al nuevo canal y un albardón de defensa con el objetivo de evitar el desborde de los excedentes hacia la localidad.

En el sector de descarga se desarrollará una obra de control contra erosiones y el alteo de un camino público para garantizar la transitabilidad por el mismo.

Mejora del drenaje en el sector este y sudeste.

Se trata de una obra integral destinada a mejorar la evacuación de los excedentes hídricos rurales, urbanos y periurbanos de los sectores este y sudeste de La Francia.

Los trabajos contemplan la sistematización y readecuación de un sistema de canales existente que se extiende desde el sector sureste de la localidad de La Francia, hacie el arroyo Los Guevaras.

La intervención contempla la readecuación de aproximadamente 18,3 kilómetros del canal principal, mediante la modificación de su sección hidráulica para incrementar su capacidad de conducción. También se intervendrá un canal secundario de unos 5,3 kilómetros, correspondiente a la sistematización de un bajo natural existente.

Esta intervención permitirá ordenar el escurrimiento de los excedentes hídricos que actualmente, en determinados sectores, escurren por las cunetas de los caminos rurales en lugar de seguir el recorrido natural del bajo. Además, se realizará la readecuación de las alcantarillas existentes sobre los canales principal y secundario, para garantizar un drenaje acorde con la capacidad hidráulica proyectada.