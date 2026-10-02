Sala Cuna Pacarí: Se capacitan en el Programa Provincial «Construyendo Saberes III»

Las docentes de la Sala Cuna Municipal Pacarí participan del programa de formación continua “Construyendo Saberes III: Diálogos sobre las tareas de cuidado en la primera infancia”, una propuesta que busca fortalecer y poner en valor el trabajo cotidiano de quienes acompañan a niños y niñas durante sus primeros años de vida.

La capacitación es organizada por la Facultad de Educación y Salud “Dr. Domingo Cabred” de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), en articulación con el Programa Sala Cuna de la Secretaría General de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, y está destinada a trabajadoras y trabajadores de Salas Cuna de toda la provincia.

A través de diferentes instancias de formación, intercambio y reflexión, el programa propone fortalecer las prácticas de cuidado y educación en la primera infancia, recuperando los saberes que se construyen diariamente en cada espacio.

La participación del equipo de la Sala Cuna Pacarí forma parte del acompañamiento que la Municipalidad de Morteros realiza para fortalecer la formación permanente de sus equipos y seguir mejorando la atención y el acompañamiento que reciben las primeras infancias de nuestra ciudad.

Desde la gestión municipal se continúa promoviendo la capacitación y profesionalización de quienes cumplen un rol fundamental en el desarrollo integral de los niños y niñas, entendiendo que cuidar también es educar, acompañar y generar oportunidades desde los primeros años.