Morteros: Fortalecen trabajo en red para acompañar a las primeras infancias

La Municipalidad de Morteros, a través de los Centros de Cuidados Infantiles (C.C.I.) y Sala Cuna, participa del proyecto “Creciendo juntos: Redes para el desarrollo integral de las primeras infancias”, una iniciativa que busca fortalecer el acompañamiento y la promoción del desarrollo integral de niñas y niños desde sus primeros años.

La propuesta es impulsada por el Equipo Técnico Pedagógico de la Escuela Especial La Rosa Azul, en articulación con los servicios de Pediatría y Estimulación Temprana del Hospital Dr. José Sauret, junto al personal de los C.C.I. y Sala Cuna municipales.

El proyecto propone abordar la Educación Temprana desde una mirada preventiva y promotora del desarrollo, generando espacios de acompañamiento para las familias y fortaleciendo el trabajo conjunto entre las instituciones educativas, los equipos de salud y el Municipio.

En este marco, se busca promover el desarrollo infantil, prevenir posibles dificultades, detectar de manera oportuna las necesidades de apoyo y fortalecer las intervenciones en red para acompañar cada trayectoria de manera integral.

La iniciativa parte de una premisa fundamental: el desarrollo durante los primeros años de vida requiere una mirada integral y un trabajo coordinado entre quienes acompañan cotidianamente a cada niño y niña.

Desde la Municipalidad de Morteros se continúa fortaleciendo una red de cuidado que pone a las primeras infancias en el centro, articulando recursos, conocimientos y equipos para garantizar derechos y generar mejores oportunidades desde el comienzo.