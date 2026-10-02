Morteros se viste de rosa para promover la prevención y el cuidado durante Octubre Rosa

“Bienvenida a tu Octubre Rosa” es el lema elegido por la Municipalidad de Morteros para llevar adelante durante todo el mes de octubre una campaña integral de prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

Octubre Rosa es una invitación a elegirnos, escucharnos, cuidarnos y tomar decisiones que contribuyan a proteger nuestra salud. A través de esta campaña, el Municipio busca acercar información y herramientas a las mujeres de la ciudad, recordando que la prevención y la detección temprana son fundamentales.

Durante todo el mes, el Hospital Municipal Dr. Sauret y distintos espacios públicos de Morteros se vestirán de rosa, acompañando una agenda de acciones destinadas a promover el cuidado de la salud.

En este marco, se reforzarán los controles de salud, estudios de Papanicolaou (PAP), vacunación contra el HPV, charlas informativas y actividades de promoción y prevención en los distintos centros de atención, incluyendo el CPA Sur y el CPA San Jorge.

El intendente Sebastián Demarchi invitó a las mujeres de Morteros a ser parte de esta propuesta:

“Morteros se viste de rosa porque queremos cuidar a nuestras mujeres. Este mes es para recordarles que no están solas y que la prevención es la herramienta más importante que tenemos. Las invito a todas a hacerse los controles y a elegir cuidarse”.

Por su parte, el secretario de Salud, Hugo Menéndez, destacó la importancia de acompañar el símbolo de Octubre Rosa con acciones concretas:

“Vestirnos de rosa es un símbolo, pero el mensaje de fondo es la prevención. El cáncer de mama detectado a tiempo tiene altas posibilidades de cura. Por eso durante todo octubre vamos a estar cerca, con el hospital y los equipos de salud a disposición”.

Desde la Secretaría de Salud se invita a toda a toda la comunidad a vestirse de rosa, compartir el mensaje y sumarse a las distintas propuestas que se desarrollarán durante octubre.

La prevención es una herramienta fundamental para cuidar la vida.