Morteros: Iniciaron intervención de saneamiento en un sector del Lago Norte

La Municipalidad de Morteros inició una intervención en un sector del Lago Norte, con el objetivo de mejorar sus condiciones, avanzar en tareas de limpieza y saneamiento y recuperar este espacio público que forma parte del patrimonio y la identidad de la ciudad.

Los trabajos contemplan el vaciado parcial del espejo de agua, lo que permitirá intervenir sobre el fondo y el sector afectado ante la presencia de algas y acumulación de materia orgánica.

Esta intervención busca mejorar las condiciones del agua, recuperar el aspecto del lugar y generar mejores condiciones para el mantenimiento posterior del lago, procurando evitar que la acumulación de algas y materia orgánica continúe deteriorando el sector.

Desde la Municipalidad se destacó que se trata de una acción necesaria para avanzar en la recuperación y puesta en valor de uno de los espacios públicos más reconocidos de Morteros.

Asimismo, se solicita a los vecinos comprensión durante el desarrollo de las tareas, que permitirán avanzar progresivamente en la recuperación del sector y mejorar sus condiciones para el disfrute de la comunidad.

La Municipalidad de Morteros continúa trabajando en la recuperación y puesta en valor de los espacios públicos, con acciones destinadas a mejorar los lugares que forman parte de la vida cotidiana y de la identidad de nuestra ciudad.