La RAAC Morteros suma Grupos de Ayuda Mutua para acompañar a personas y familias

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Salud, continúa fortaleciendo las herramientas de acompañamiento y asistencia para abordar la problemática de las adicciones y acompañar a las personas y familias que atraviesan situaciones vinculadas al consumo de sustancias.

En este marco, la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) constituye un sistema público, integral y gratuito impulsado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo es garantizar el acceso a tratamientos especializados desde un abordaje humano, profesional y libre de prejuicios.

A través de sus centros asistenciales, la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones brinda terapias individuales, familiares y grupales, incorporando distintas herramientas destinadas tanto a quienes atraviesan una situación de consumo como a sus entornos cercanos.

A partir de octubre comienzan los Grupos de Ayuda Mutua

Como parte de este abordaje integral, la RAAC Morteros pondrá en funcionamiento, a partir del mes de octubre, los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), espacios de acompañamiento y contención destinados tanto a pacientes como a familiares.

Los grupos estarán organizados en dos espacios:

Para pacientes: serán espacios de escucha activa entre pares, donde se podrán compartir experiencias en un ámbito seguro y sin prejuicios, fortalecer hábitos saludables y desarrollar herramientas que contribuyan a la construcción de un proyecto de vida sin consumos.

Para familiares: estarán orientados a brindar contención emocional, orientación profesional y un espacio de intercambio con otras personas que atraviesan situaciones similares. El objetivo será también brindar herramientas para acompañar el proceso, promoviendo al mismo tiempo el cuidado de la salud integral de quienes forman parte del entorno familiar.

Desde la RAAC Morteros se destaca que la problemática del consumo de sustancias requiere un abordaje integral, profesional y empático, que contemple tanto a la persona como a su entorno.

En este sentido, el intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de sumar esta nueva herramienta de acompañamiento:

“Los Grupos de Ayuda Mutua son una herramienta muy valiosa. Es un espacio humano, sin prejuicios y gratuito, para que nadie tenga que atravesar esto solo. A partir de octubre lo ponemos a disposición de todas las familias de Morteros”.

Con la incorporación de los GAM, la Municipalidad de Morteros continúa ampliando las herramientas de prevención, asistencia y acompañamiento, generando espacios seguros y confidenciales para quienes necesitan apoyo.