Morteros: «Los Veteranos de Malvinas» se quedaron con el Premio «Pachamama de la Gente»

La Municipalidad de Morteros llevó adelante la Segunda Edición de «»Pachamama de la Gente»», una iniciativa que busca reconocer a personas que, por su trayectoria, compromiso y aporte, forman parte de la identidad y de la vida comunitaria de nuestra ciudad.

En esta edición, la propuesta volvió a contar con una importante participación de la comunidad con más de 1000 votos, reflejando el interés y el compromiso de los vecinos a la hora de reconocer a quienes consideran referentes de y protagonistas de nuestra ciudad.

Los Veteranos de Malvinas de Morteros fueron quienes reunieron la mayor cantidad de adhesiones y resultaron elegidos para recibir la distinción principal de esta Segunda Edición.

El segundo reconocimiento correspondió a Silvia Lamberti, por su permanente compromiso y labor en la comunidad.

En tanto, el tercer reconocimiento fue para Tomas Fontanessi, músico morterense que ha llevado el nombre de nuestra ciudad a distintos escenarios del país.

De esta manera, “Pachamama de la Gente” vuelve a poner en el centro a quienes construyen comunidad desde distintos lugares y con diferentes historias, reconociendo trayectorias que forman parte de la identidad de Morteros.

Desde la Municipalidad de Morteros queremos agradecer especialmente a todos los vecinos que participaron de la votación, así como a quienes propusieron nombres y acompañaron esta iniciativa. Superar los 1.000 votos representa, ante todo, una muestra del valor que nuestra comunidad le otorga a reconocer, celebrar y poner en valor a sus protagonistas.