Incendio que afectó Guasapampa fue contenido por Brigadistas con apoyo de aviones hidrantes

El incendio que afectó la zona rural de la localidad de Guasapampa, en el departamento Minas, fue contenido por brigadistas con apoyo de aviones hidrantes, pero persisten perímetros inestables y puntos calientes.

En el operativo participan los bomberos voluntarios de la Agrupación Serrana y de la Federación de Bomberos Voluntarios, junto con los equipos técnicos de asistencia ante catástrofes del ETAC, personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y los aviones hidrantes del Plan Nacional de Manejo del Fuego y de la Dirección Provincial de Aeronáutica.

“Las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas: ha llovido muy poco, apenas un milímetro, por lo que existe la posibilidad de reinicios. Para evitar este tipo de inconvenientes, todos los equipos continuarán trabajando en la zona durante las próximas 48 horas”, dijo el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, Roberto Schreiner.

Schreiner destacó el trabajo y compromiso de todos los efectivos, especialmente de los bomberos voluntarios y del personal del ETAC, que lograron contener el foco ígneo que permanecía activo desde el domingo, luego de un intenso trabajo.

Las autoridades solicitaron a la población mantener la precaución y evitar cualquier tipo de actividad que pueda generar nuevos focos ígneos, y recordaron que rige en Córdoba el estado de emergencia ambiental que prohíbe iniciar fuego o realizar actividades que puedan generar un incendio.

Si se detecta alguna columna de humo, hay que dar aviso inmediato llamando al 0800-888-FUEGO (38346) o a los números 911 (emergencias) y 100 (bomberos).