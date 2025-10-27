La Libertad Avanza: Con más del 40% de los votos, el oficialismo logró una hazaña impensada

Con más del 40% de los votos nacionales, el oficialismo logró una hazaña impensada: revertir la derrota en la Provincia de Buenos Aires, asegurar una mayoría legislativa y consolidar el liderazgo del Presidente.

El mapa político argentino se reescribió de manera contundente. La Libertad Avanza (LLA) selló una victoria categórica en las elecciones legislativas de 2025, obteniendo un respaldo masivo que supera el 40% de los votos a nivel nacional.

Con una participación ciudadana superior al 76%, el oficialismo se impuso en la mayoría de los distritos del país y logró recuperar terreno en la estratégica Provincia de Buenos Aires, donde aventajó por más de cinco puntos a la coalición Provincias Unidas.

El espacio libertario también triunfó en Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, consolidando su presencia en todo el territorio nacional y ampliando su base de apoyo electoral.

En el Congreso, los resultados anticipan una composición favorable al oficialismo: La Libertad Avanza alcanzaría mayoría propia en Diputados y quedaría a pocos escaños de lograr el control del Senado, un escenario que le permitirá avanzar con su agenda legislativa sin mayores obstáculos.

Las fuerzas opositoras, en tanto, mostraron desempeños dispares. Provincias Unidas retuvo bastiones clave del interior, pero no logró capitalizar el voto urbano; la Unión Cívica Radical y el Frente de Todos perdieron representación en casi todas las provincias.

Desde el búnker en Buenos Aires, el Presidente celebró los resultados y afirmó que “el pueblo argentino volvió a elegir el cambio y la libertad”. Por su parte, dirigentes opositores reconocieron el impacto del resultado y llamaron a una “reconstrucción del espacio democrático”.

La jornada electoral transcurrió con normalidad en todo el país, marcando un nuevo capítulo en la historia política argentina, donde el oficialismo emerge con un poder reforzado y un respaldo social que redefine el equilibrio de fuerzas de cara a los próximos años.