Morteros: Policía y Bomberos asistieron a persona mayor

En el día de hoy, siendo aproximadamente las 08.30 hs, personal policial se constituyó a calle Italia al 700, donde entrevistaron a una mujer de 53 años, manifiestando que es empleada domestica y que al llegar a su lugar de trabajo, escuchaba el pedido de ayuda proveniente del interior de la casa donde trabaja.

Se solicitó la colaboración del personal de Bomberos Voluntarios, logrando ingresar a la morada por la planta alta y observan a una mujer de 77 años tendida en el suelo.

Se hace presente en el lugar, el servicio médico quien diagnostica fractura de fémur de pierna izquierda, siendo traslada a la Clínica Privada San José para una mejor valoración.

*GENTILEZA CRIA DTTO MORTEROS*