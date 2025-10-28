Por hecho en Colonia Vignaud, realizaron allanamiento positivo en Brinkmann

En calle Falucho s/n de la ciudad de Brinkmann se llevó a cabo un allanamiento con resultado positivo en la que se logró el recupero de una batería de 12 volt, secuestro de prendas de vestir relacionadas a la causa y la aprehensión de un joven de 26 años de edad.

El diligenciamiento se da a raíz de un hecho de robo en zona rural de Cnia. Vignaud por la sustracción de una batería de un tractor propiedad de un hombre de 49 años de edad.

Se trasladó al aprehendido a la alcaldía de la Comisaría de Brinkmann a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

*GENTILEZA COMISARÍA DE BRINKMANN*