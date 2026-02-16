Incendios en Chubut: Regresó delegación de Bomberos Voluntarios Cordobeses

En las últimas horas regresó a Córdoba la cuarta delegación de bomberos voluntarios enviados por la Provincia de Córdoba, para colaborar en los focos de incendio registrados en la Comarca Andina chubutense. En principio, se trataría de la última delegación comisionada en el lugar, atentos al nivel de contención de los focos y de la situación de la zona en general.

Contabilizando a las cuatro delegaciones, un total de más de 150 brigadistas cordobeses tuvieron presencia ininterrumpida en la zona, desde el viernes 9 de enero, hasta la fecha.

Nuestros bomberos combatieron el fuego en los focos de Epuyén, El Hoyo, Puerto Patriada, El Maitén, Parque Nacional Los Alerces y Cholila.

Durante 35 días, y equipados con motobombas de última generación, mangueras de 6.000 metros, 40 camionetas 4×4 equipadas, herramientas de zapa, y con apoyo logístico y de análisis de datos en el lugar, una vez más los bomberos cordobeses dijeron presente, en esta ocasión a 1.700 kilómetros de casa, para asistir y acompañar a nuestros hermanos chubutenses.

Participaron de la misión bomberos y brigadistas de ETAC, Plan Provincial de Manejo del Fuego, Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba, Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba y de la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad provincial.

«La situación en Chubut está más controlada, con la mayoría de los focos declarados contenidos, y en ese sentido es insoslayable el aporte de los bomberos voluntarios de Córdoba, que realizaron más de 40 kilómetros de fajas cortafuego y aseguraron perímetros, evitando que el fuego avanzara sobre poblados, resguardando no solo los bienes sino fundamentalmente la vida de las personas que allí residen«, señaló el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

«Orgullo es lo que sentimos todos los cordobeses al ver esas imágenes en donde hombres y mujeres, enarbolando nuestra bandera, trabajaban 12 horas seguidas por día, prestando colaboración a los vecinos con vocación de servicio, solidaridad, y sobre todo con un altísimo profesionalismo que está reflejado en los resultados«, cerró Quinteros.